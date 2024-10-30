Вице-министр экологии назвал возможную причину гибели тюленей в Мангистау

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев назвал одну из предположительных причин гибели каспийских тюленей в Мангистауской области.

Фото: кадр с прямой трансляции СЦК

Возможную причину гибели тюленей Жомарт Алиев озвучил на брифинге в СЦК.

Предварительные версии тяжело сделать. Есть версии о том, что некоторые особи погибли от сетей, то есть человеческого воздействия, скажем так. Но очень большая часть туш находится в очень разложившемся состоянии, поэтому в комиссии принимают участие все соответствующие специалисты, которые должны каждый по своей линии провести лабораторные исследования. Сейчас мы в ожидании результатов, - сказал он.

По словам вице-министра, по факту произошедшего создана региональная областная комиссия, в состав которой вошли специалисты департамента экологии Мангистауской области, ветеринарная инспекция, представители Комитета рыбных ресурсов.

На сегодняшний день сотрудниками департамента экологии по Мангистауской области в лице сотрудников лабораторно-аналитического контроля были отобраны пробы состояния окружающей среды – воды. (…) Когда нам в результате лабораторно-аналитического контроля скажут состояние качества водных ресурсов, будет сделан вывод, - сообщил он.

Жомарт Алиев добавил, что ситуация с эндемиками находится на постоянном контроле у министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Напомним, ранее в районе Форт-Шевченко были обнаружены три туши мертвых тюленей. Спустя короткое время их количество увеличилось до 151, а затем до 289.

В пресс-службе акима региона сообщили, что причиной выброса тюленей на берег стал нагонный северо-западный ветер.

Кроме того, власти заявили, что пробы с погибших особей отправят на экспертизу в Институт гидробиологии и экологии.

В 2020 году эндемик внесен в Красную книгу Казахстана как вымирающее животное.