Жители Актау удивлены высадкой деревьев зимой

Сегодня, 10 декабря, жители Актау обратили внимание на работы по озеленению. Горожан удивил факт посадки саженцев зимой. Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков подчеркнул, что зимний период идеально подходит для высадки и пересадки саженцев.

Фото жителей Актау

Сегодня, 10 декабря горожане прислали в редакцию Lada.kz фото, как озеленители высаживают саженцы в городе.

Жителей Актау удивились поздней посадкой саженцев в зимний период.

Смогут ли саженцы прижиться в зимние морозы или погибнут от холода, - этим вопросом обеспокоены жители Актау.

Корреспондент редакции Lada.kz задали этот вопрос руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбеку Ерболекову. Он заявил, что самое лучшее время для высаживания (пересадки) любых саженцев — это период их биологического покоя.

Растения необходимо высаживать поздней осенью, во время активного листопада или сразу после его завершения. В этот период обеспечивается отличная приживаемость. Саженцы высаживаются с уже сформированной корневой системой в контейнерах. После посадки, когда рост надземной части прекращается, продолжается формирование молодых корней до тех пор, пока температура почвы не опустится до +4 градусов. Это дает растению возможность полностью адаптироваться к новому месту, — пояснил Айбек Ерболеков.

Также Айбек Ерболеков подчеркнул, что главным преимуществом высадки деревьев в данный период является ранняя вегетация.