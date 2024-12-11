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10.12.2024, 19:11

Жители Актау удивлены высадкой деревьев зимой

Экология 0 3 648 Лиана Рязанцева

Сегодня, 10 декабря, жители Актау обратили внимание на работы по озеленению. Горожан удивил факт посадки саженцев зимой. Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков подчеркнул, что зимний период идеально подходит для высадки и пересадки саженцев.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Сегодня, 10 декабря горожане прислали в редакцию Lada.kz фото, как озеленители высаживают саженцы в городе.

Жителей Актау удивились поздней посадкой саженцев в зимний период.

Смогут ли саженцы прижиться в зимние морозы или погибнут от холода, - этим вопросом обеспокоены жители Актау.

Корреспондент редакции Lada.kz задали этот вопрос руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбеку Ерболекову. Он заявил, что самое лучшее время для высаживания (пересадки) любых саженцев — это период их биологического покоя.

Растения необходимо высаживать поздней осенью, во время активного листопада или сразу после его завершения. В этот период обеспечивается отличная приживаемость. Саженцы высаживаются с уже сформированной корневой системой в контейнерах. После посадки, когда рост надземной части прекращается, продолжается формирование молодых корней до тех пор, пока температура почвы не опустится до +4 градусов. Это дает растению возможность полностью адаптироваться к новому месту, — пояснил Айбек Ерболеков.

Также Айбек Ерболеков подчеркнул, что главным преимуществом высадки деревьев в данный период является ранняя вегетация.

Растения начнут расти на 2-3 недели раньше, активно развиваясь. Как только сойдет снег, растения уже будут пробуждаться, - подчеркнул Айбек Ерболеков.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
fox1167 - это у вас. а у него всё только впереди или спереди.
11.12.2024, 04:09
Sara19k
Sara19k
БО ну зачем же так резко.У нас нежные мозги и сердца!
11.12.2024, 04:08
БО
БО
Деньги надо "освоить",по этому "будем сажать"...У вас забыли спросить,как кое кому ,зарабатывать круглый год деньги....
10.12.2024, 17:36
fox1167
fox1167
"Растения необходимо высаживать поздней осенью, во время активного листопада или сразу после его завершения."---- напомните этому типу, что уже осень давно прошла и на дворе уже первая декада зимы, а листопад у нас, благодаря его компании, наступает уже в июне из-за обезвоживания.... Откуда берут таких озеленителей?
10.12.2024, 14:36
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