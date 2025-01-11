За полугодовой пожар на месторождении Каратурун: ТОО «БузачиНефть» обязали выплатить штраф 2,2 млрд тенге

В Мангистау недропользователь ТОО «БузачиНефть» продолжает осуществлять выплаты государству по возмещению ущерба за сжигание газа, сообщает прокуратура Мангистауской области.
По акту надзора природоохранной прокуратуры Мангистауской области приняты меры, направленные на возмещение недропользователем – ТОО «БузачиНефть» – экономического ущерба государству в размере 2,2 миллиарда тенге, нанесенного вследствии сжигания газа.
Оплата указанной суммы будет осуществляться в рассрочку, согласованной недропользователем с министерством энергетики. Так, 17 декабря 2024 года осуществлен первый платеж на сумму 270 миллионов тенге. Кроме того, ранее по представлению этой же прокуратуры ТОО «БузачиНефть» за нарушение экологических норм в связи с имевшей место аварией оштрафовано на сумму 362 миллиона тенге, которая оплачена в полном объеме, - сообщает прокуратура региона.
Напомним, 9 июня 2023 года на месторождении Каратурун Южный при бурении скважины №303 произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан. В результате начался пожар, который не могли потушить 200 дней.
Иностранные издания заявили о крупной утечке метана на месторождении. В компании «Бузачи нефть» сообщили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».
Экологи Мангистауской области выявили превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз в результате горения скважины на месторождении Каратурун. На ликвидацию данной аварии ушло почти полгода.
Экологи сообщили, что риски для людей из-за горящей скважины на месторождении в Мангистау отсутствуют.
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