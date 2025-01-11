За полугодовой пожар на месторождении Каратурун: ТОО «БузачиНефть» обязали выплатить штраф 2,2 млрд тенге

В Мангистау недропользователь ТОО «БузачиНефть» продолжает осуществлять выплаты государству по возмещению ущерба за сжигание газа, сообщает прокуратура Мангистауской области.

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По акту надзора природоохранной прокуратуры Мангистауской области приняты меры, направленные на возмещение недропользователем – ТОО «БузачиНефть» – экономического ущерба государству в размере 2,2 миллиарда тенге, нанесенного вследствии сжигания газа.

Оплата указанной суммы будет осуществляться в рассрочку, согласованной недропользователем с министерством энергетики. Так, 17 декабря 2024 года осуществлен первый платеж на сумму 270 миллионов тенге. Кроме того, ранее по представлению этой же прокуратуры ТОО «БузачиНефть» за нарушение экологических норм в связи с имевшей место аварией оштрафовано на сумму 362 миллиона тенге, которая оплачена в полном объеме, - сообщает прокуратура региона.

Напомним, 9 июня 2023 года на месторождении Каратурун Южный при бурении скважины №303 произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан. В результате начался пожар, который не могли потушить 200 дней.

Иностранные издания заявили о крупной утечке метана на месторождении. В компании «Бузачи нефть» сообщили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».

Экологи Мангистауской области выявили превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз в результате горения скважины на месторождении Каратурун. На ликвидацию данной аварии ушло почти полгода.

Экологи сообщили, что риски для людей из-за горящей скважины на месторождении в Мангистау отсутствуют.