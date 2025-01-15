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15.01.2025, 16:29

Экологи Мангистау пытаются выяснить причины гибели птиц и тюленей

Экология 0 741 Лиана Рязанцева

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области взяли пробы морской воды в районе базы отдыха «Caspiy Life» для установления причин гибели птиц и тюленей.

Фото пресс-службы департамента экологии Мангистауской области
Фото пресс-службы департамента экологии Мангистауской области

В департаменте экологии Мангистауской области заявили, что пытаются выяснить причины гибели птиц и тюленей в районе базы отдыха «Caspiy Life».

В 38 километрах от города, рядом с базой отдыха «Caspiy Life», нашли мертвых тюленей и птиц. Инспекторы Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выехали в Тупкараганский район для проверки. На берегу Каспийского моря они обнаружили девять погибших птиц. В связи с этим специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области посетили этот участок и взяли пробы воды для анализа, - сообщили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что специалисты также провели дополнительные мониторинговые работы на побережье 1, 4 и 15 микрорайонов, а также вдоль трассы Актау - "Риксос", и взяли пробы морской воды.

Пока неизвестно, что стало причиной гибели птиц и тюленей. Результаты исследования будут опубликованы в ближайшее время, - заключили в ведомстве.

Напомним, вечером 11 января местные жители нашли мертвых млекопитающих и птиц в районе базы отдыха «Caspiy Life», после чего инспекторы управления рыбной инспекции по Мангистауской области провели осмотр береговой полосы в указанном месте.

Ранее эксперты озвучили предварительную причину массовой гибели тюленей в регионе. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Пока неизвестно, что стало причиной гибели птиц и тюленей. Результаты исследования будут опубликованы в ближайшее время, - заключили в ведомстве. Как вам скажут господа чиновники то вы и напишите господа от экологии, будет все что угодно кроме правды. Уже несколько десятилетий гибнет флора и фауна Каспийского моря, а воз и ныне там в ответ невнятное "мычание"
15.01.2025, 14:45
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