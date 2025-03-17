Мертвые птицы на пляже в Мангистау: на проблему отреагировали экологи

Специалисты выехали на место, взяв пробы воды в районе «Голубой бухты», где были найдены тушки пернатых, сообщает Lada.kz .

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Специалисты департамента экологии Мангистауской области сегодня, 16 марта, взяли пробы воды в связи с обнаружением мертвых птиц на пляже «Голубая бухта».

Результаты будут готовы не позднее пять-шесть дней, - сообщили экологи.

Ранее в районе Голубой бухты отдыхающие наткнулись на множество мертвых пернатых. Люди также пожаловались на санитарное состояние пляжа.

Позже местный общественник и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, прогуливаясь по набережной 1 микрорайона, обнаружил мертвых уток и нуждающегося в помощи лебедя.