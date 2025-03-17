Компания в Мангистау возместила многомиллиардный ущерб за сжигание газа без разрешения

Прокуратура Мангистауской области выявила нарушения в деятельности филиала компании «Buzachi Operating Ltd». Организацию обязали возместить ущерб на общую сумму в 8,4 млрд тенге. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на региональную прокуратуру.
По результатам комплексной проверки прокуратура выявила, что филиал компании «Buzachi Operating Ltd» на протяжении шести лет производил операции по недропользованию с потерями нефти и газа, а также осуществлял сжигание сырого газа без разрешения уполномоченного органа в области углеводородов.
По принятым прокурорами мерам, решениями суда филиал обязали возместить ущерб на общую сумму 8,4 млрд тенге. Апелляционной инстанцией решения суда первой инстанции оставлены без изменений. Судебные акты вступили в законную силу, - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в начале марта текущего года компания полностью возместила причиненный государству ущерб.
Напомним, это не первый инцидент, связанный с деятельностью нефтегазовых компаний в регионе. Так, 9 июня 2023 года на месторождении Каратурун Южный при бурении скважины №303 произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан. В результате начался пожар, который не могли потушить почти полгода.
Иностранные издания заявили о крупной утечке метана на вышеуказанном месторождении. В ответственном за произошедшее ТОО «Бузачи нефть» сообщили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».
Вместе с тем, экологи Мангистауской области выявили превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз в результате горения скважины на месторождении Каратурун Южный.
Также подчеркивалось, что рисков для людей из-за горящей скважины не было.
По итогу, за полугодовой пожар на месторождении Каратурун Южный ТОО «БузачиНефть» обязали выплатить штраф в 2,2 млрд тенге.
Комментарии0 комментарий(ев)