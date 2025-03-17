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17.03.2025, 13:30

Компания в Мангистау возместила многомиллиардный ущерб за сжигание газа без разрешения

Экология 0 1 644 Лиана Рязанцева

Прокуратура Мангистауской области выявила нарушения в деятельности филиала компании «Buzachi Operating Ltd». Организацию обязали возместить ущерб на общую сумму в 8,4 млрд тенге. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на региональную прокуратуру.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По результатам комплексной проверки прокуратура выявила, что филиал компании «Buzachi Operating Ltd» на протяжении шести лет производил операции по недропользованию с потерями нефти и газа, а также осуществлял сжигание сырого газа без разрешения уполномоченного органа в области углеводородов.

По принятым прокурорами мерам, решениями суда филиал обязали возместить ущерб на общую сумму 8,4 млрд тенге. Апелляционной инстанцией решения суда первой инстанции оставлены без изменений. Судебные акты вступили в законную силу, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в начале марта текущего года компания полностью возместила причиненный государству ущерб.      

Напомним, это не первый инцидент, связанный с деятельностью нефтегазовых компаний в регионе. Так, 9 июня 2023 года на месторождении Каратурун Южный при бурении скважины №303 произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан. В результате начался пожар, который не могли потушить почти полгода. 

Иностранные издания заявили о крупной утечке метана на вышеуказанном месторождении. В ответственном за произошедшее ТОО «Бузачи нефть» сообщили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».

Вместе с тем, экологи Мангистауской области выявили превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз в результате горения скважины на месторождении Каратурун Южный.

Также подчеркивалось, что рисков для людей из-за горящей скважины не было.

По итогу, за полугодовой пожар на месторождении Каратурун Южный ТОО «БузачиНефть» обязали выплатить штраф в 2,2 млрд тенге.

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