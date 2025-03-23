Погибшего лебедя обнаружили жители Актау на побережье Каспия

Очередной случай гибели птиц зафиксировали отдыхающие на берегу в 4А микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

На прогулке по «Скальной тропе» в 4А микрорайоне местные жители увидели мертвого лебедя. Вторая птица в ослабленном состоянии находится на берегу.

Для нас, местных, это боль. Гибель птиц происходит в геометрической прогрессии. Причиной этого специалисты называют естественный падеж, но в этом заявлении совершенно нет логики. Надо что-то предпринимать, – возмущается местный житель Анатолий.

В департаменте экологии по Мангистауской области сообщили, что согласно протоколу испытаний воды от 20 марта, загрязняющие вещества из состава воды Каспийского моря не были обнаружены.

По факту гибели лебедя в 4А микрорайоне специалисты будут проводить отбор проб воды и химический анализ ее состава, - ответили экологи.

Lada.kz также направила запрос в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства.

Напомним, ранее в районе Голубой бухты отдыхающие наткнулись на множество мертвых пернатых. Люди также пожаловались на санитарное состояние пляжа. Экологи проехали на это место и взяли пробы воды.

Позже местный общественник и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, прогуливаясь по набережной 1 микрорайона, обнаружил мертвых уток и нуждающегося в помощи лебедя.

По факту гибели птиц в районе «Голубой бухты» высказались в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.