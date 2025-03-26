Туристические «изюминки»: cгнившее животное валяется на берегу Актау

Фото местных жителей

Прогуливающиеся по набережной микрорайона «Самал 1» за лаундж-баром «Айдын» наткнулись сегодня днем, 26 марта, на разлаживщиеся останки животного.

Труп гнил настолько, что горожане даже не предполагали, что это погибший белек. Уже подойдя и рассмотрев вблизи, они это поняли.

За такое долгое время, пока тело разлагалось, никто не соизволил его убрать. Какое безразличие! Какое наплевательское отношение к людям, которые здесь живут!, – возмутилась местная жительница Гульзия.

Lada.kz направила запрос в компетентные органы.

Напомним, буквально 4 дня назад на берегу в 4А микрорайоне местные жители увидели мертвого лебедя.