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22.04.2025, 18:54

Эколог подал в суд на министерство на фоне ситуации с Каспием

Экология 0 2 339 Наталья Вронская

Экология Каспия стала темой открытого обсуждения в Мажилисе. С речью выступил основатель движения Save the Caspian Sea Вадим Ни. Он заявил, что подал в суд на министерство энергетики, требуя раскрыть условия нефтяных соглашений, влияющих на морскую среду, передает Tengrinews.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Речь идет о контрактах по Кашагану, Карачаганаку и Тенгизу. По словам Ни, соглашения остаются конфиденциальными, несмотря на участие Казахстана в Орхусской конвенции (международное соглашение, гарантирующее доступ общественности к экологической информации).

Эти соглашения были подписаны в 90-х и до сих пор являются конфиденциальными. Более того, в феврале глава одного из операторов этих месторождений заявил в стенах парламента, что условия соглашений «справедливы». Для меня это сомнительное заявление, особенно учитывая, что детали известны лишь узкому кругу лиц, связанных с соглашениями о неразглашении, - заявил он.

По его словам, иск в суд был подан на следующий день после выступления оператора. Министерство ранее отказало в доступе, ссылаясь на обязательства перед компаниями. Суды первой и апелляционной инстанций пока не приняли дело к рассмотрению.

Мы не намерены останавливаться и готовы прибегнуть к международным механизмам, - заявил Ни.

20 лет ожиданий: Тегеранская конвенция не работает

Эколог напомнил, что в следующем году исполнится 20 лет с момента вступления в силу Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспия (региональное соглашение между прикаспийскими государствами о сохранении экосистемы Каспийского моря). Однако, по его словам, за все это время не решен даже базовый вопрос – создание постоянного секретариата.

Это первое, что обычно делается при запуске любой международной конвенции, создается структура, которая работает по ней на постоянной основе, - отметил он.

Ни также обратил внимание, что с содержанием самой конвенции и ее протоколов знакомо лишь ограниченное число специалистов. Это делает невозможным ее полноценное применение, а сама платформа так и не стала значимым инструментом экологической дипломатии.

Снижение уровня моря: «Данные устарели, а проблема нарастает»

По мнению выступающего, в рамках Тегеранской конвенции необходимо срочно поднимать вопрос об обмелении Каспия. В докладе временного секретариата приводятся данные до 2016 года, где говорится о «стабилизации уровня». Однако с тех пор, подчеркнул Ни, уровень продолжает снижаться.

В самой Тегеранской конвенции это упомянуто лишь вскользь – как «колебания уровня». Но именно это должно было бы стать основанием для разработки мер, - добавил он.

«Мы хотим вдохнуть в нее жизнь»

Ни сообщил, что его команда активно взаимодействует с временным секретариатом при ЮНЕП и национальными контактными лицами. Движение Save the Caspian Sea планирует участвовать в переговорах, как активный наблюдатель, чтобы содействовать реанимации конвенции.

Мы хотим вдохнуть в нее жизнь – привлечь юристов, экспертов из разных стран, с которыми сотрудничаем. Мы готовы вместе с уполномоченными органами помогать в реализации положений этой конвенции, - добавил эколог.

Зеленые технологии и старая нефть

Эколог также указал на противоречие между продвижением «зеленых» проектов и сохранением прежней модели добычи углеводородов.

Каспий долгое время был источником углеводородов для многих стран. Сейчас продвигаются проекты по зеленому водороду, но при этом планируется расширение нефтедобычи. Возникает вопрос: готовы ли инвесторы компенсировать сопутствующие выбросы парниковых газов?, - задался вопросом Ни.

Ни подчеркнул, что Казахстан уже приближается к лимитам по национальному вкладу в рамках Парижского соглашения, а вопросы справедливости энергетического перехода нельзя обсуждать без учета прошлого ущерба.

Мы не должны быть страной, которая платит за зеленое будущее других, - сказал он.

Что делать?

В заключение Вадим Ни озвучил шаги, которые, по его мнению, должны лечь в основу национальной стратегии по защите Каспия. Среди них:

  • усиление стандартов по сбросам в море;
  • регулирование парниковых выбросов при нефтедобыче;
  • установление границ заповедной зоны на севере Каспия;
  • система независимого экологического мониторинга;
  • обеспечение прозрачности экологических мер;
  • поддержка прибрежных сообществ.

Напомним, ранее депутат мажилиса парламента РК от партии «Amanat» Сергей Пономарев выступил с официальным запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову, озвучив тревожную ситуацию, связанную с текущим состоянием Каспийского моря. Он считает, что без вмешательства государства уже к 2040 году до пяти миллионов казахстанцев станут экологическими беженцами.

Международные и казахстанские эксперты также изучили проблему обмеления Каспия. В своем исследовании они озвучили возможные катастрофические сценарии развития ситуации и выдвинули ряд предложений по решению проблем. Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев на заседании в Мажилисе 22 апреля рассказал о планах по изучению Каспийского моря.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если эти три контракта придадут огласке, то много народу на своих самолётах срочно улетят в Дубай.
23.04.2025, 03:28
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