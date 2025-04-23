Степных зайчат сняли на видео в Мангистау

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На видео снято, как жители региона обнаружили в степи маленьких зайчат, одного из них даже удалось погладить.

Хотя большинство комментариев под видео были положительными, нашлись и те, кто предостерёг: прикасаться к зайчатам нельзя, иначе мать может их отвергнуть.

«Лишь бы у них и у других зверят была спокойная сытая жизнь», «Какие малыши!», «Махонький, какие же они хорошенькие», «Категорически нельзя трогать руками зайчат. Учуяв от них чужой запах, мать может бросить их. Лучше любоваться ими и другими животными издали. Главный девиз - не навреди», – написали пользователи сети.

Ранее в Сети распространялось видео семейства корсаков, которое умилило жителей Мангистауской области.

О самых уникальных растениях региона рассказала биолог, экс-сотрудник отдела природы Мангистауского областного историко-краеведческого музея Людмила Быкова.