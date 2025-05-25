Блогер обнаружил мертвых тюленей на побережье Мангистау

Местный общественник и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев обнаржил более 50 мертвых тушек взрослых тюленей на берегу Каспия в Форт-Шевченко. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram, передает Lada.kz .

Фото Азамата Сарсенбаева. На фото запечатлены три тушки тюленей, которых прибило к берегу; все они запутались в рыболовных сетях.

Азамат Сарсенбаев сообщил, что 24 мая на берегу Каспия в Форт-Шевченко обнаружил более 50 мёртвых тушек взрослых тюленей.

Мёртвые тушки тюленей продолжают прибивать штормовым ветром к берегам полуострова Мангышлак. Вместе со съёмочной группой мы приехали в Форт-Шевченко снять репортаж об экологических проблемах, касающихся Каспийского моря. Картина, заставшая нас, ужаснула: на небольшом участке километрового побережья мы насчитали более 50 мёртвых тушек взрослых тюленей — и это только за один километр. По словам местных инспекторов рыбоохраны, за два дня до этого они очистили берег и утилизировали уже более 160 тушек тюленей, — написал Азамат Сарсенбаев на своей странице в Instagram.

Пресс-служба Комитета рыбного хозяйства сообщила сегодня, 25 мая, на своей странице в социальной сети Facebook, что в период с 20 по 21 мая на побережье Каспийского моря в районе города Форт-Шевченко Тупкараганского района в ходе осмотра было выявлено 117 сильно разложившихся туш тюленей, предположительно погибших в ноябре–декабре прошлого года.

Сотрудники акимата села Баутино, отдела полиции Тупкараганского района и Мангистауского областного филиала Ассоциации рыбного хозяйства собрали останки, находившиеся на расстоянии около 5 километров от береговой линии, и утилизировали их на полигоне с соблюдением санитарных требований. Из-за сильной степени разложения туш отбор проб оказался невозможен. В настоящее время инспекцией продолжается мониторинг прибрежной зоны. В целом, с ноября прошлого года общее количество погибших тюленей достигло 2 194 особей, — говорится в сообщении Комитета.

Напомним, 5 апреля в районе острова Кулалы были обнаружены запрещённые орудия лова — сети, предназначенные для незаконного вылова осетровых рыб. Внутри находились семь мёртвых каспийских тюленей и четыре осетра в полуразложившемся состоянии.

Ранее сообщалось, что браконьеры нанесли региону ущерб на сумму, превышающую 205 миллионов тенге. Подробнее по ссылке.

В конце апреля на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе были обнаружены 88 туш тюленей.