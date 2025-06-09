Экологи выявили превышение метана на месте ЧС в Бейнеуском районе

Специалисты сделали замеры воздуха на месте аварии на месторождении Толкын, где на днях была зафиксирована чрезвычайная ситуация, сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент экологии Мангистауской области.

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Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области посетили место происшествия в связи с возникновением чрезвычайной ситуации с газом и водой из скважины №57 на месторождении Толкын ТОО «Varro Operating Group».

В настоящее время на данном месте прекращены выбросы газа и воды. Однако в целях мониторинга при проведении инструментальных измерений атмосферного воздуха на данной территории было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации метана, - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня на объекте компании Varro Operating Group был зафиксирован выброс газоводяной смеси из обсадной трубы скважины без возгорания. В результате инцидента никто не пострадал. Устранить ЧП удалось на следующий день, 7 июня.