Экологи выявили превышение метана на месте ЧС в Бейнеуском районе

Специалисты сделали замеры воздуха на месте аварии на месторождении Толкын, где на днях была зафиксирована чрезвычайная ситуация, сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент экологии Мангистауской области.
Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области посетили место происшествия в связи с возникновением чрезвычайной ситуации с газом и водой из скважины №57 на месторождении Толкын ТОО «Varro Operating Group».
В настоящее время на данном месте прекращены выбросы газа и воды. Однако в целях мониторинга при проведении инструментальных измерений атмосферного воздуха на данной территории было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации метана, - говорится в сообщении.
Напомним, 6 июня на объекте компании Varro Operating Group был зафиксирован выброс газоводяной смеси из обсадной трубы скважины без возгорания. В результате инцидента никто не пострадал. Устранить ЧП удалось на следующий день, 7 июня.
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