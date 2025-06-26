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26.06.2025, 15:45

Тушу мертвого тюленя вывезли с побережья Актау для утилизации

Экология 0 747 Сергей Кораблев

Служба по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области прокомментировала ситуацию с найденной тушей тюленя, сообщает Lada.kz.

Фото предоставила Служба по охране животного мира Управления рыбного хозяйства Мангистауской области
Фото предоставила Служба по охране животного мира Управления рыбного хозяйства Мангистауской области

По данным ведомства, 26 июня инспекторы обнаружили тушу крупной особи морского млекопитающего длиной около метра на берегу, недалеко от инсталляции «I Love Aktau», на которую наткнулись вчера вечером местные жители.

По внешнему виду тюленю примерно 3-4 года.

 

Тело находилось на стадии сильного разложения, ткани истончились, а внутренности вываливались наружу во время эвакуации, - сообщили в службе по охране животного мира Управления рыбного хозяйства Мангистауской области.

Предположительно, животное погибло около 4 месяцев назад и было выброшено на берег после долгого нахождения в воде.

Тюленя совместно с коммунальными службами вывезли на полигон для утилизации. Информация о находке зафиксирована в системе 102.

Также сотрудники опровергли слухи, что этот тюлень мог быть тем же, которого нашли 23 июня в районе «Самал-1». Тот труп был эвакуирован ранее, и это разные случаи.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если присутствует слово "Утилизация" то мёртвый тюлень должен оплатить за утиль, а то не порядок получается.
27.06.2025, 03:21
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