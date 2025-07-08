Мёртвая рыба на берегу Каспия: экологи провели отбор проб воды

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены останки рыбы, выброшенные на берег моря в районе Форт-Шевченко в Тупкараганском районе. Информация вызвала обеспокоенность у жителей, и в ситуацию вмешались экологические службы, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Как сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области, 7 июля специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля совместно с представителями управления рыбного хозяйства региона выехали на место для проведения необходимых исследований.

На месте была произведена проверка и отбор проб морской воды, чтобы установить возможные причины гибели рыбы.

В ведомстве подчеркнули, что результаты лабораторных испытаний будут сообщены дополнительно после завершения всех анализов.

Напомним, ранее мертвую рыбу вдоль морского побережья обнаружили в Баутино.