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11.07.2025, 15:59

Каспий 12 лет спустя: видеосравнение набережной вызвало тревогу у жителей Актау

Экология 0 1 974 Наталья Вронская

Видео тревел-блогера Адая Мырзатая со сравнением упавшего уровня Каспийского моря вызвало тревогу у пользователей социальной сети, передает Lada.kz.

Фото: коллаж из стоп-кадров, сгенерирован GPT
Фото: коллаж из стоп-кадров, сгенерирован GPT

На кадрах, опубликованных в Instagram, сравнивается набережная в 7А микрорайоне 2013 и 2025 годов. Пользователи обратили внимание на тревожное изменение: море на участке заметно обмелело за 12 лет.

Видео вызвало волну тревожных сообщений от жителей города.

«Это катастрофа 21 века».

«Будет тоже, как Арал (Аральское море  прим. авт.)».

«Страшно. Что будет дальше?».

«Спасите Каспий».

В то же время экологи и специалисты связывают обмеление Каспия с несколькими факторами: естественными природными циклами, климатическими изменениями и интенсивной эксплуатацией водосборных территорий.

Напомним, международные и казахстанские эксперты уже изучали проблему обмеления водоема. В своем исследовании они озвучили возможные катастрофические сценарии развития ситуации и выдвинули ряд предложений по решению проблем.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Good Citizen
Good Citizen
вообще странно как-то оно уходит. в 7 мкр оно ушло далеко, а у пирса в 4 мкр как было 10 лет назад, так и стоит
11.07.2025, 12:13
Космос
Космос
Лекарство для особо тревожных - найдите в интернете фото берега Каспия 72-76 годов, желательно в районе 7 мкрна так называемые "гряды" и сравните их с сегодняшними, ваша тревога должна пройти ;)
11.07.2025, 11:07
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