Каспий 12 лет спустя: видеосравнение набережной вызвало тревогу у жителей Актау

Фото: коллаж из стоп-кадров, сгенерирован GPT

На кадрах, опубликованных в Instagram, сравнивается набережная в 7А микрорайоне 2013 и 2025 годов. Пользователи обратили внимание на тревожное изменение: море на участке заметно обмелело за 12 лет.

Видео вызвало волну тревожных сообщений от жителей города.

«Это катастрофа 21 века». «Будет тоже, как Арал (Аральское море – прим. авт.)». «Страшно. Что будет дальше?». «Спасите Каспий».

В то же время экологи и специалисты связывают обмеление Каспия с несколькими факторами: естественными природными циклами, климатическими изменениями и интенсивной эксплуатацией водосборных территорий.

Напомним, международные и казахстанские эксперты уже изучали проблему обмеления водоема. В своем исследовании они озвучили возможные катастрофические сценарии развития ситуации и выдвинули ряд предложений по решению проблем.