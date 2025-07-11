Каспий 12 лет спустя: видеосравнение набережной вызвало тревогу у жителей Актау

Видео тревел-блогера Адая Мырзатая со сравнением упавшего уровня Каспийского моря вызвало тревогу у пользователей социальной сети, передает Lada.kz.
На кадрах, опубликованных в Instagram, сравнивается набережная в 7А микрорайоне 2013 и 2025 годов. Пользователи обратили внимание на тревожное изменение: море на участке заметно обмелело за 12 лет.
Видео вызвало волну тревожных сообщений от жителей города.
«Это катастрофа 21 века».
«Будет тоже, как Арал (Аральское море – прим. авт.)».
«Страшно. Что будет дальше?».
«Спасите Каспий».
В то же время экологи и специалисты связывают обмеление Каспия с несколькими факторами: естественными природными циклами, климатическими изменениями и интенсивной эксплуатацией водосборных территорий.
Напомним, международные и казахстанские эксперты уже изучали проблему обмеления водоема. В своем исследовании они озвучили возможные катастрофические сценарии развития ситуации и выдвинули ряд предложений по решению проблем.
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