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28.07.2025, 12:58

В Актау утилизировали тушу тюленя — взять пробы не удалось

Экология 0 638 Лиана Рязанцева

Тушу мёртвого тюленя утилизировали, но взять пробы не удалось из-за сильной стадии разложения. Об этом сообщил редакции Lada.kz исполняющий обязанности руководителя управления рыбной инспекции региона Конарбай Базарбаев.

 

Кадр видео
Кадр видео

По словам Конарбая Базарбаева, специалисты Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области совместно с представителями местных исполнительных органов выезжали на место и обнаружили тушу мёртвого тюленя.

Туша находилась в стадии сильного разложения, поэтому взять пробы не представилось возможным. Она была передана коммунальным службам для последующей утилизации на полигоне, — сообщил Конарбай Базарбаев.

Напомним, в местных Instagram-пабликах появилось видео, на котором запечатлено, как туша мёртвого тюленя плавает рядом с отдыхающими. Инцидент произошёл в районе Солдатского пляжа в выходные дни. Туша мёртвого тюленя всплыла у самого берега, неподалёку от отдыхающих взрослых и детей.

Это уже не первый подобный случай в этом месяце — ранее в Акшукуре также была обнаружена туша мёртвого тюленя.

В конце июня текущего года в Актау в микрорайоне «Самал-1», а затем в 14 микрорайоне также были обнаружены мертвые тюлени.

 

 

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