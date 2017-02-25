В степи рядом с месторождением Каражанбас нашли еще одного тюленя

Недалёко от города Актау. Около 30 километров от Каспийского моря. Как они туда попали? Публикация от © ZTB.KZ 2017 (@ztb_video) Фев 24 2017 в 12:21 PST



Eсли тюлень находится на суше, значит ли это, что он болен?

Тюлени, которых можно иногда увидеть на суше, не обязательно нуждаются в помощи. Тюлени проводят часть жизни на суше, часть - в воде. Они выбираются на сушу, чтобы отдохнуть, согреться, высохнуть, во время линьки и в период появления на свет потомства.

Бывают случаи, когда по причине болезни или ранений тюлени, действительно, выбрасываются на берег. Это могут быть детёныши, отлучённые от матери и не способные выжить самостоятельно, это могут быть старые особи, погибающие по естественным причинам.



Разве кожа тюленя не должна оставаться мокрой?

Нет, тюленям совсем не обязательно быть всё время мокрыми. Тюлени выбираются на сушу по ряду причин: чтобы отдохнуть, согреться и высохнуть, во время линьки и появления на свет потомства. Тюлень находится на суше просто потому, что он этого хочет. Полив его водой, вы можете вызвать у животного стресс. К тому же, ему придётся тратить дополнительную энергию, чтобы высохнуть вновь, или он решит вернуться в воду, не получив необходимого отдыха, не говоря уже о том, что приближаться к тюленю даже с добрыми намерениями может быть опасно для человека.



Следует ли кормить тюленей на берегу?

Нет, тюленям ни при каких обстоятельствах не следует предлагать пищу. Это не только является нарушением закона, но представляет опасность как для животного, так и для человека. Защищаясь, тюлени способны напасть, а укус чреват инфекционным заражением. Кроме того, прикармливание человеческой едой может нанести вред здоровью животных и сформировать зависимость от человека.



Должен ли тюлень питаться каждый день?

Нет, в организме тюленя есть достаточные запасы подкожного жира, позволяющие животному долгое время обходиться без пищи. Кроме того, обычно тюлени приспосабливаются к существующим условиям и едят тогда, когда разнообразная рыба, моллюски, ракообразные, входящие в их привычный рацион, доступны.



Как долго тюлени могут обходиться вне воды?

Тюлени могут обходиться вне воды довольно продолжительное время, в каждом конкретном случае это время зависит от индивидуальных потребностей животного. Для некоторых видов тюленей совершенно нормально провести несколько дней или даже неделю на суше.



Считается ли нормальным, если тюлень находится на берегу один?

Да, большинство видов тюленей ведут обособленный образ жизни.



Если тюлень дрожит, не стоит ли накрыть его одеялом?

Нет, тюленей нельзя ничем накрывать. Дрожание кожных покровов – это обычный способ согреться. Попытка накрыть животное одеялом или полотенцем может причинить ему вред, так как нарушает естественный теплообмен и приводит к быстрому перегреву, иногда приводящему к гибели. Дрожь также может свидетельствовать о переживаемом стрессе, вызванном, например, приближением человека или собаки. Старайтесь не подходить к отдыхающему на берегу тюленю ближе, чем на 45 метров.



Насколько близко я могу подойти к находящемуся на суше тюленю?

Не следует приближаться к морским млекопитающим ближе, чем на 45 метров. Это относится и к находящимся на берегу тюленям. Данное правило не только защищает тюленя от стресса, вызванного близостью человека и домашних животных, но и гарантирует вашу безопасность. Защищаясь, тюлени способны напасть, а их укус чреват инфекционным заражением. Подходите ответственно к наблюдению за дикими животными – не нарушайте их спокойствия и пользуйтесь биноклем.

