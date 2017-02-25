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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:08

Просмотров: 940

В степи рядом с месторождением Каражанбас нашли еще одного тюленя

Детеныша тюленя обнаружил в степи недалеко от месторождения Каражанбас житель Мангистау. Ранее вдали от моря нашли двух млекопитающих - одного на трассе Каражанбас-Каламкас, другого - на месторождении Северные Бузачи. Экологи рассказали о возможных причинах появления тюленей в степях Мангистауской области.

Кадр с видео
Пользователь социальной сети Instagram ztb_video на своей странице выложил видео, на кадрах которого запечатлен детеныш тюленя в степи. Автор рассказал, что видеоролик снят недалеко от месторождения Каражанбас в 30 километрах от моря. В комментарии пользователь связывает такое поведение тюленей с загрязнением Каспия и выбросом сероводорода.



Такую же версию выдвинул и председатель экологического союза «Табиғат» Мэлс Елеусизов.

- Вероятнее всего, идет сильное загрязнение моря, тюлени начинают искать себе новое место жительства за его пределами. Это страшное явление, впервые слышу, чтобы тюлени так далеко уходили от воды. Не от хорошей жизни они уходят, однозначно, у них среда обитания нарушена. В море не только выбросы сероводорода, из Волги и Урала в Каспий попадают различные отходы. Много незакрытых скважин, месторождение Кашаган также приносит вред. Я не убежден, что там все абсолютно чисто. Последствия могут быть страшными. Алчность нефтяников погубит все живое на Каспии, - считает Мэлс Елеусизов.

В отделе рыбного хозяйства территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области отметили, что совместно с департаментом экологии региона они сейчас проводят проверку. Результаты озвучат позднее.

- Наши специалисты находятся на месте и проводят мониторинг прибрежной зоны около месторождений Каражанбас, Каламкас, СПК Арман и Северные Бузачи. К нам прибудут специалисты из научного института, вместе с ними будем разбираться - почему и из-за чего тюлени так себя ведут. Экологи возьмут пробы воды и почвы. Мы склоняемся к версии, что это один и тот же детеныш тюленя, которого оставила самка. Брошенные детеныши, в основном, идут по направлению к солнцу, теряют ориентацию. Самки уходят кормиться,- отметили в ведомстве.

Специалисты международной организации по спасению животных «IFAW» рассказали, почему тюлени выходят на сушу, как долго они могут обходиться вне воды и насколько близко можно подходить к находящемуся на суше животному?

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Ранее двух млекопитающих обнаружили на трассе Каражанбас-Каламкас и на месторождении Северные Бузачи. Специалисты Института гидробиологии и экологии Казахстана опровергли версию о загрязнении Каспия и предположили, что млекопитающее могло оказаться в степи по вине человека.

Напомним, в сентябре 2016 года Айсагали Кадиров обнаружил на побережье в Форт-Шевченко тушки рыбы и тюленей. Тогда же о найденных на пляже в 1 микрорайоне тушках млекопитающих сообщил житель Актау. Эксперты разошлись во мнении о причинах смерти тюленей.


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Комментарии ( 5 )

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Aktauskii (Посетители) Сегодня, 09:31
Mestnyi,
Чет мне кажется валить надо отсюда, пока ещё не поздно. Если хотим чтобы наши дети были здоровыми....

Нетолько вам так кажется, многие уже в процессе, в Уральске в консульстве ужас что тварится, очереди за лучшей жизнью в другом государстве...
 
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  • Mestnyi
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 08:21
А может из-за землетрясения в море? Вибрации не нравятся им. Раньше так никогда не трясло. А последнее время прям ежедневно практически от 3 до 4.5 балла. (Ну это как возможный вариант)Животные вроде чувствительны к таким вещам. А может все в комплексе. И загрязнение и тряска.
 
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  • Aktauskii
  • Mestnyi
 HD (Посетители) Сегодня, 08:11
С морем расправились быстро сволочи вот сволочи.
 
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  • Димон
  • Aktauskii
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 06:45
Брошенные детеныши, в основном, идут по направлению к солнцу, теряют ориентацию.

Почему раньше, с ориентацией у тюленей все было нормально?
За все мои 40 лежит жизни на Мангышлаке, это первый тюлень у которого проблемы с ориентацией...
 
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  • Димон
  • Aktauskii
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 06:23
Сердце кровью обливается от таких кадров.

Начинаем пожинать плоды запуска промышленной добычи на Кашагане.
Последние тюлени валят с моря. Пешком по суше сваливают... это вообще полный трандец.
Детям вместо природы оставляем вызженную пустыню...
Чет мне кажется валить надо отсюда, пока ещё не поздно. Если хотим чтобы наши дети были здоровыми....
 
 

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