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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 686

Штормовое предупреждение из-за жары объявили в Мангистауской области

С 1 по 6 июля в некоторых районах Мангистауской области синоптики прогнозируют повышение температуры до 43°C. Об этом сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет». О сильной жаре жителей Мангистау посредством смс-сообщений оповещает департамент по чрезвычайным ситуациям области.

Фото автора
Сегодня, 30 июня, по данным rp5.kz, малооблачно. Ветер - от одного до пяти метров в секунду. Температура воздуха днем +25°С... +26°С, ночью +25°С.

В субботу, 1 июля, по прогнозу синоптиков, ясно. Ветер от пяти до семи метров в секунду. Температура воздуха днем +27°С... +29°С, ночью +24°С... +27°С.

В воскресенье, 2 июля, сохранится ясная погода. Скорость ветра от шести до семи метров в секунду. Температура воздуха днем +29°С... +30°С, ночью +21°С... +26°С.

По данным gismeteo.kz, 30 июня в Актау ожидается ясная погода. Скорость ветра от двух до восьми метров в секунду. Температура воздуха днем +27°С... +30°С, ночью +23°С... +27°С.

В субботу, 1 июля, малооблачно. Ветер от трех до девяти метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до +32°С... +34°С, ночью +24°С... +31°С.

В воскресенье, 2 июля, сохранится ясная погода. Скорость ветра от двух до семи метров в секунду. Температура днем +34°С, ночью +27°С... +30°С.


Видео можно скачать здесь.


Памятка по действиям в условиях высокой температуры воздуха.

Температуру воды в море можно посмотреть на нашем сайте.

Видео Рашида Исмагилова


 

Верите ли вы прогнозам синоптиков?


Да - 5 (38,46%)

Нет - 8 (61,54%)


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Комментарии ( 4 )

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  • Маривана
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:49
Ёж,
Ещё и за эл-во помолиться надо dada
 
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  • Лесник
  • Швейк
  • русалка
 nadiuna (Посетители) Сегодня, 13:32
...вот и лето пришло lol наше, настоящее, Мангистауское privet
 
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Artur007 (Посетители) Сегодня, 13:22
По городу ездил кондер не спасает,когда разрешат Летом в жарких областях ездить с тонировкой!
 
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  • Лесник
  • Швейк
 Ёж (Посетители) Сегодня, 12:57
Ну, сплитуха, не подведи! prey
 
 

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