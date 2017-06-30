Штормовое предупреждение из-за жары объявили в Мангистауской области

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Сегодня, 30 июня, по данным rp5.kz, малооблачно. Ветер - от одного до пяти метров в секунду. Температура воздуха днем +25°С... +26°С, ночью +25°С.
В субботу, 1 июля, по прогнозу синоптиков, ясно. Ветер от пяти до семи метров в секунду. Температура воздуха днем +27°С... +29°С, ночью +24°С... +27°С.
В воскресенье, 2 июля, сохранится ясная погода. Скорость ветра от шести до семи метров в секунду. Температура воздуха днем +29°С... +30°С, ночью +21°С... +26°С.
По данным gismeteo.kz, 30 июня в Актау ожидается ясная погода. Скорость ветра от двух до восьми метров в секунду. Температура воздуха днем +27°С... +30°С, ночью +23°С... +27°С.
В субботу, 1 июля, малооблачно. Ветер от трех до девяти метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до +32°С... +34°С, ночью +24°С... +31°С.
В воскресенье, 2 июля, сохранится ясная погода. Скорость ветра от двух до семи метров в секунду. Температура днем +34°С, ночью +27°С... +30°С.
Памятка по действиям в условиях высокой температуры воздуха.
Температуру воды в море можно посмотреть на нашем сайте.
Видео Рашида Исмагилова
В субботу, 1 июля, по прогнозу синоптиков, ясно. Ветер от пяти до семи метров в секунду. Температура воздуха днем +27°С... +29°С, ночью +24°С... +27°С.
В воскресенье, 2 июля, сохранится ясная погода. Скорость ветра от шести до семи метров в секунду. Температура воздуха днем +29°С... +30°С, ночью +21°С... +26°С.
По данным gismeteo.kz, 30 июня в Актау ожидается ясная погода. Скорость ветра от двух до восьми метров в секунду. Температура воздуха днем +27°С... +30°С, ночью +23°С... +27°С.
В субботу, 1 июля, малооблачно. Ветер от трех до девяти метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до +32°С... +34°С, ночью +24°С... +31°С.
В воскресенье, 2 июля, сохранится ясная погода. Скорость ветра от двух до семи метров в секунду. Температура днем +34°С, ночью +27°С... +30°С.
Видео можно скачать здесь.
Памятка по действиям в условиях высокой температуры воздуха.
Температуру воды в море можно посмотреть на нашем сайте.
Видео Рашида Исмагилова