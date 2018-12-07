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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 05:57

Просмотров: 167

Пасмурную погоду прогнозируют синоптики в Актау

В пятницу, 7 декабря, ожидается пасмурная погода без осадков. Средняя температура воздуха днём составит +8°С.

Фото из архива "Лады"
В пятницу, 7 декабря, по данным gismeteo.kz, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха днём составит +8°С, ночью +4°С. Ветер 5-11 м/с.

Пасмурную погоду прогнозируют синоптики в Актау


В субботу, 8 декабря, в Актау утром будет дождь. Средняя температура воздуха днем составит +5°С, ночью +2°С. Ветер 9-11 м/с.

В воскресенье, 9 декабря, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Средняя температура воздуха днём составит +5°С, ночью +2°С. Ветер 7-9 м/с.

По данным rp5.kz, 7 декабря в Актау будет облачно. Температура воздуха составит +9°С днём, ночью +5°С. Ветер 3-8 м/с.

Пасмурную погоду прогнозируют синоптики в Актау


В субботу, 8 декабря, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет пасмурная погода. Температура воздуха днём составит +7°С, ночью +4°С. Ветер 2-4 м/с.

В воскресенье, 9 декабря, по прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха составит +5°С, ночью +2°С. Ветер 5-9 м/с.



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