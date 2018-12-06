В Каспийском море произошло землетрясение

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По сообщению республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана, в акватории Каспия зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3.3 балла.
Подземный толчок зафиксирован в 23:36 по местному времени вчера, 5 декабря.
По информации сейсмологической службы, эпицентр подземного толчка находился на глубине 62 километров.
- Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет. Координаты гипоцентра: 39.29, 51.84, - сообщили в сейсмологической службе.
Подземный толчок зафиксирован в 23:36 по местному времени вчера, 5 декабря.
По информации сейсмологической службы, эпицентр подземного толчка находился на глубине 62 километров.
- Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет. Координаты гипоцентра: 39.29, 51.84, - сообщили в сейсмологической службе.
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