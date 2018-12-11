Пасмурную погоду и дождь прогнозируют синоптики в Актау

Фото Рашида Исмагилова
По данным gismeteo.kz, 11 декабря в Актау будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит +10°С днём, ночью +8°С. Ветер 15-17м/с.
В среду, 12 декабря, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Возможны осадки. Температура воздуха днём составит +11°С, ночью +9°С. Ветер 9-16 м/с.
Дождь, по прогнозам синоптиков, в Актау будет и в четверг, 13 декабря. Температура воздуха днем составит +9°С, ночью +5°С. Ветер 6-16 м/с.
Во вторник, 11 декабря, по данным rp5.kz, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +9°С, ночью +7°С. Ветер 9-16 м/с.
В среду, 12 декабря, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +10°С, ночью +8°С. Ветер 3-15 м/с.
В четверг, 13 декабря, по прогнозам синоптиков, в Актау будет дождь. Средняя температура воздуха днём составит +8°С, ночью +5С. Ветер 4-16 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В среду, 12 декабря, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Возможны осадки. Температура воздуха днём составит +11°С, ночью +9°С. Ветер 9-16 м/с.
Дождь, по прогнозам синоптиков, в Актау будет и в четверг, 13 декабря. Температура воздуха днем составит +9°С, ночью +5°С. Ветер 6-16 м/с.
Во вторник, 11 декабря, по данным rp5.kz, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +9°С, ночью +7°С. Ветер 9-16 м/с.
В среду, 12 декабря, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +10°С, ночью +8°С. Ветер 3-15 м/с.
В четверг, 13 декабря, по прогнозам синоптиков, в Актау будет дождь. Средняя температура воздуха днём составит +8°С, ночью +5С. Ветер 4-16 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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