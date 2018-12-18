В Каспийском море произошло землетрясение

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Подземный толчок магнитудой 4,7 балла произошел в акватории Каспия в 14:03 по местному времени.
Как сообщили в Республиканском Центре Сейсмологической Службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, землетрясение произошло на глубине 44 км. Землетрясение в близлежащих районах ощущалось с интенсивностью три балла.
Координаты гипоцентра: 38.32 с.ш., 49.23 в.д.
Как сообщили в Республиканском Центре Сейсмологической Службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, землетрясение произошло на глубине 44 км. Землетрясение в близлежащих районах ощущалось с интенсивностью три балла.
Координаты гипоцентра: 38.32 с.ш., 49.23 в.д.
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