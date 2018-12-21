В Мангистау инспекцией лесного хозяйства и животного мира выявлено около 100 нарушений

Незаконный трофей. Фото из архива Lada.kz

Усиленную работу по охране животного мира Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира проводила во время праздничных дней.



- С 16 по 20 декабря текущего года на территории охотничьих хозяйств и в особо охраняемых природных зонах государственными инспекторами организованы четыре охранно-рейдовых мероприятия совместно с инспекторами «Кызылсайского» регионального природного парка и «Кендерли-Каясанской» государственной заповедной зоны. Были выявлены четыре факта незаконной охоты и нарушения в сфере особо охраняемой природной территории. На нарушителей наложен штраф в размере 24 050 тенге, предъявлен ущерб в сумме 18 057 тенге. С начала текущего года инспекцией проведены 304 рейдовых мероприятия, выявлено 98 нарушений, наложено 847,5 тыс. тенге штрафа, взыскано 571,1 тыс. тенге, - прокомментировали в инспекции.