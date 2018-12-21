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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:15

Просмотров: 116

В Мангистау инспекцией лесного хозяйства и животного мира выявлено около 100 нарушений

В этом году специалисты Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выявили 98 нарушений. За незаконную охоту с браконьеров взыскан штраф на сумму 571 000 тенге. Всего наложен штраф на сумму более 800 000 тенге. Таковы результаты 304 рейдов, проведенных областной инспекцией в 2018 году.

Незаконный трофей. Фото из архива Lada.kz
Усиленную работу по охране животного мира Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира проводила во время праздничных дней.

- С 16 по 20 декабря текущего года на территории охотничьих хозяйств и в особо охраняемых природных зонах государственными инспекторами организованы четыре охранно-рейдовых мероприятия совместно с инспекторами «Кызылсайского» регионального природного парка и «Кендерли-Каясанской» государственной заповедной зоны. Были выявлены четыре факта незаконной охоты и нарушения в сфере особо охраняемой природной территории. На нарушителей наложен штраф в размере 24 050 тенге, предъявлен ущерб в сумме 18 057 тенге. С начала текущего года инспекцией проведены 304 рейдовых мероприятия, выявлено 98 нарушений, наложено 847,5 тыс. тенге штрафа, взыскано 571,1 тыс. тенге, - прокомментировали в инспекции.


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