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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:09

Просмотров: 404

Погоду без осадков прогнозируют синоптики в выходные дни в Актау

Днём 21 декабря воздух прогреется до +2°С.

Фото Рашида Исмагилова
По данным gismeteo.kz, 21 декабря в Актау будет малооблачно. Температура воздуха составит +2°С днём, ночью -2 °С. Ветер 9-13 м/с. 

Погоду без осадков прогнозируют синоптики в выходные дни в Актау


В субботу, 22 декабря, средняя температура воздуха в Актау составит 0°С, ночью -2°С. Ветер 9-10 м/с. 

В воскресенье, 23 декабря, синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Актау. Температура воздуха днём составит +2°С, ночью -1°С. Ветер 9-12 м/с.

В пятницу, 21 декабря, по данным rp5.kz, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +1°С, ночью -2°С. Ветер 7-11 м/с. 

Погоду без осадков прогнозируют синоптики в выходные дни в Актау


В субботу, 22 декабря, синоптики прогнозируют ясную погоду в Актау. Средняя температура воздуха днем составит -2°С, ночью -3°С. Ветер 4-7 м/с.

В воскресенье, 23 декабря, жителей Актау ожидает малооблачная погода. Температура воздуха днём составит 0°С, ночью -1°С. Ветер 6-11 м/с.



Спонсор прогноза - частная школа-лицей «IntellektUm».

Ведётся набор детей с 0 (подготовительный) по 4 класс.

​Занятия начинаются с 9 января 2019 года.

Instagram: intellektum_sl

Полную информацию можно получить по телефонам: 8 701 022 76 76; 8 701 022 26 36; 8 701 022 05 35.

Адрес: 32 микрорайон,№47 здание (за АЗС «Гелиос» по дороге в Акшукур).

Видео можно скачать здесь.


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