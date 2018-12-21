Рядом с Мангистау произошло землетрясение

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Согласно информации Центра данных РГП ИГИ, 21 декабря 2018 года в 7:16 по времени Астаны (в 01 час 16 минут по Гринвичу) в Западном Казахстане произошло землетрясение.
Координаты эпицентра: 46.22 градуса северной широты, 53.62 градуса восточной долготы.
Магнитуда подземных толчков составила 3,3.
Энергетический класс К=7.5. Очаг подземных толчков зафиксирован на глубине 9 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 345 километрах от Актау.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Координаты эпицентра: 46.22 градуса северной широты, 53.62 градуса восточной долготы.
Магнитуда подземных толчков составила 3,3.
Энергетический класс К=7.5. Очаг подземных толчков зафиксирован на глубине 9 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 345 километрах от Актау.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.