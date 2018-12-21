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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:13

Просмотров: 3777

Рядом с Мангистау произошло землетрясение

Землетрясение произошло в 345 километрах от Актау. Об этом сообщает Казахстанский Национальный Центр данных.

Google map
Согласно информации Центра данных РГП ИГИ, 21 декабря 2018 года в 7:16 по времени Астаны (в 01 час 16 минут по Гринвичу) в Западном Казахстане произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 46.22 градуса северной широты, 53.62 градуса восточной долготы.

Магнитуда подземных толчков составила 3,3.

Энергетический класс К=7.5. Очаг подземных толчков зафиксирован на глубине 9 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 345 километрах от Актау.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.



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Комментарии ( 5 )

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37090 (Посетители) Сегодня, 12:32
Чупакабра,да, похоже на техногенные толчки. Мы помним, Что Мангышлак не всегда был спокойным регионом. Землетрясение 1310 года было разрушительным, следы которого геологи и сегодня легко прослеживают. А теперь еще и откачки серовод-в.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:16
Пустоты дают о себе знать.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 10:58
Цитата: x-funt
По карте, и по фото. Район месторождения Тенгиз?!

Да, восточнее полигона ЭкоЦенра (где в 10 км)
 
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x-funt (Посетители) Сегодня, 10:39
По карте, и по фото. Район месторождения Тенгиз?!
 
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  • Чупакабра
  • master_kz
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 10:22
цэ не землетрясение с подвижкой литосферных плит.
цэ оседание породы в пустоту, после выкачанной нефти.
 
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  • Штирлиц
  • master_kz
 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 10:19
Что то часто стало трясти .... бесконечное выкачивание ресурсов просто так не проходит ....
 
 

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