О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото из архива "Лады"
По данным gismeteo.kz, 4 января в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +3°С днём, ночью +2°С. Ветер 13-18 м/с.
В субботу, 5 января, будет пасмурная погода. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +7°С, ночью +6°С. Ветер 9-19 м/с.
В воскресенье, 6 января, по прогнозам синоптиков, будет малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +8°С, ночью +4°С. Ветер 7-12 м/с.
В пятницу, 4 января, по данным rp5.kz, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха составит +5°С, ночью +3°С. Ветер 7-15 м/с.
В субботу, 5 января, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха составит +6°С, ночью +5°С. Ветер 2-18 м/с.
В воскресенье, 6 января, синоптики прогнозируют дождь в Актау. Температура воздуха днём составит +7°С, ночью +5°С. Ветер 3-9 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В субботу, 5 января, будет пасмурная погода. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +7°С, ночью +6°С. Ветер 9-19 м/с.
В воскресенье, 6 января, по прогнозам синоптиков, будет малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +8°С, ночью +4°С. Ветер 7-12 м/с.
В пятницу, 4 января, по данным rp5.kz, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха составит +5°С, ночью +3°С. Ветер 7-15 м/с.
В субботу, 5 января, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха составит +6°С, ночью +5°С. Ветер 2-18 м/с.
В воскресенье, 6 января, синоптики прогнозируют дождь в Актау. Температура воздуха днём составит +7°С, ночью +5°С. Ветер 3-9 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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