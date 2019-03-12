Обстоятельства непреодолимой силы: Грызуны уничтожили корни деревьев в 17 микрорайоне Актау

Житель города снял на видео деревья, высаженные напротив 17 микрорайона. Пользователи Сети предположили, что корни у молодых павловний уничтожили степные грызуны. Специалист ТОО «NAVI ECO» не опознал среди погибших своих деревьев.- Это не наши деревья. К зимнему периоду мы удобрили землю павловний черноземом. На видеоролике - другие деревья, нам они не принадлежат, было бы видно чернозем. Так что со стопроцентной уверенностью могу сказать, что павловнии не пострадали, - пояснил Хуршид Акрамходжаев.Редакция выясняет, какая организация высаживала погибшие саженцы, какая сумма была затрачена на озеленение, каков размер ущерба, будут ли заменены уничтоженные деревья и кто будет проводить эти работы.