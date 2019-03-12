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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:29

Просмотров: 694

Обстоятельства непреодолимой силы: Грызуны уничтожили корни деревьев в 17 микрорайоне Актау

Корневая система у деревьев, высаженных напротив 17 микрорайона, уничтожена неизвестными вредителями. Ситуацию прокомментировал Хуршид Акрамходжаев, специалист организации ТОО «NAVI ECO».

Скриншот видеоматериала
Житель города снял на видео деревья, высаженные напротив 17 микрорайона. Пользователи Сети предположили, что корни у молодых павловний уничтожили степные грызуны. Специалист ТОО «NAVI ECO» не опознал среди погибших своих деревьев.

- Это не наши деревья. К зимнему периоду мы удобрили землю павловний черноземом. На видеоролике - другие деревья, нам они не принадлежат, было бы видно чернозем. Так что со стопроцентной уверенностью могу сказать, что павловнии не пострадали, - пояснил Хуршид Акрамходжаев.

Редакция выясняет, какая организация высаживала погибшие саженцы, какая сумма была затрачена на озеленение, каков размер ущерба, будут ли заменены уничтоженные деревья и кто будет проводить эти работы.



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Комментарии ( 5 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 21:25
Новая легенда!...Есть на кого списать.. draznilka
Ииии... пора новый "проект", по озеленению выставлять... money ..Проценты, откаты, распилы.. popa ..Руки чешутся!..

Цитата: jokerok
Шиншиллы однозначно
.... sila

Купаться будем?!..
 
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freizer (Посетители) Сегодня, 21:22
какие там корни у этих саженцев, две волосины.
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 21:07
Шиншиллы однозначно chih

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Жанар
 yrabai (Посетители) Сегодня, 20:39
Их съели при посадке зимой сами сажатели.
 
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 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 20:38
Деньги где: грызуны степные,почему-то неизвестные,сгрызли. Супер!Крысолова пора посылать!

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