Актау накрыл туман

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По словам водителей, видимость на дорогах плохая.
Сотрудники полиции просят жителей Актау быть предельно осторожными.
- Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Такие дорожные условия требуют от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения Правил дорожного движения, - говорят полицейские Актау.
Сотрудники полиции просят жителей Актау быть предельно осторожными.
- Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Такие дорожные условия требуют от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения Правил дорожного движения, - говорят полицейские Актау.
Видео @amanshievvv
@_seitmetova_
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