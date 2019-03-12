Актау накрыл туман

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@_seitmetova_

По словам водителей, видимость на дорогах плохая.Сотрудники полиции просят жителей Актау быть предельно осторожными.- Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Такие дорожные условия требуют от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения Правил дорожного движения, - говорят полицейские Актау.