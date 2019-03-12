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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:44

Просмотров: 471

Актау накрыл туман

Сегодня вечером, 12 марта, Актау накрыл густой туман. Полицейские просят водителей Актау быть предельно внимательными на дорогах.

Фото автора
По словам водителей, видимость на дорогах плохая.

Актау накрыл туман




Сотрудники полиции просят жителей Актау быть предельно осторожными.

- Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Такие дорожные условия требуют от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения Правил дорожного движения, - говорят полицейские Актау.




Видео @amanshievvv




@_seitmetova_





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