Депутаты сената попросили выделить средства на рекультивацию хвостохранилища «Кошкар Ата» в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Выделить средства на рекультивацию хвостохранилища «Кошкар Ата» в Мангистауской области, как сообщает Kaztag.kz, депутаты сената просят в 2020 году.
- Акимат Мангистауской области заинтересован в скорейшем разрешении проблемы и готов немедленно начать реализацию проекта при условии выделения финансирования. В связи с вышеизложенным просим предусмотреть финансирование для реализации данного проекта в республиканском бюджете на 2020 год», - говорится в депутатском запросе сенаторов Михаила Бортника и Бактыбая Чельпекова на имя премьер-министра Аскара Мамина.
По мнению депутатов, медленный процесс ликвидации хвостохранилища, являющегося крупным источником загрязнения экологии и представляющего существенную угрозу здоровью жителей Мангистау, связана с несогласованностью действий центральных государственных органов.
- Акиматом области в 2017 году была разработана проектно-сметная документация (ПСД) на рекультивацию объекта и получено заключение государственной экспертизы. Вместе с тем, в 2019 году Министерством финансов проведён аудит в Министерстве энергетики, являвшегося на момент разработки ПСД администратором проекта. По итогам аудита, без каких-либо контактов с заказчиком и исполнителем ПСД, было вынесено необоснованное решение о якобы имеющихся ошибках в ПСД, - говорится в запросе.
Сенаторы также отметили, что в рамках визита премьер-министра в Мангистаускую область в мае им давалось протокольное поручение о рассмотрении вопроса по восстановлению объема финансирования проекта рекультивации хвостохранилища при уточнении бюджета на 2019 год, однако с того момента средства выделены не были.
Напомним, в 2016 году власти Мангистау планировали запросить у Министерства энергетики РК средства на полную рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата». В 2017 году сообщалось, что завершить рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау планируют в 2020 году.
- Акимат Мангистауской области заинтересован в скорейшем разрешении проблемы и готов немедленно начать реализацию проекта при условии выделения финансирования. В связи с вышеизложенным просим предусмотреть финансирование для реализации данного проекта в республиканском бюджете на 2020 год», - говорится в депутатском запросе сенаторов Михаила Бортника и Бактыбая Чельпекова на имя премьер-министра Аскара Мамина.
По мнению депутатов, медленный процесс ликвидации хвостохранилища, являющегося крупным источником загрязнения экологии и представляющего существенную угрозу здоровью жителей Мангистау, связана с несогласованностью действий центральных государственных органов.
- Акиматом области в 2017 году была разработана проектно-сметная документация (ПСД) на рекультивацию объекта и получено заключение государственной экспертизы. Вместе с тем, в 2019 году Министерством финансов проведён аудит в Министерстве энергетики, являвшегося на момент разработки ПСД администратором проекта. По итогам аудита, без каких-либо контактов с заказчиком и исполнителем ПСД, было вынесено необоснованное решение о якобы имеющихся ошибках в ПСД, - говорится в запросе.
Сенаторы также отметили, что в рамках визита премьер-министра в Мангистаускую область в мае им давалось протокольное поручение о рассмотрении вопроса по восстановлению объема финансирования проекта рекультивации хвостохранилища при уточнении бюджета на 2019 год, однако с того момента средства выделены не были.
TimeLapse. Как менялось хвостохранилище с 1984 года.
Напомним, в 2016 году власти Мангистау планировали запросить у Министерства энергетики РК средства на полную рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата». В 2017 году сообщалось, что завершить рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау планируют в 2020 году.