«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Октября
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.52 KZT
  • €1 = 429.21 KZT
  • 1 RUB = 6.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 1083

Депутаты сената попросили выделить средства на рекультивацию хвостохранилища «Кошкар Ата» в Мангистау

Акимат Мангистауской области заинтересован в скорейшем разрешении проблемы и готов немедленно начать реализацию проекта при условии выделения финансирования. Об этом сообщается на информационном портале Kaztag.kz.

Фото из архива Lada.kz
Выделить средства на рекультивацию хвостохранилища «Кошкар Ата» в Мангистауской области, как сообщает Kaztag.kz, депутаты сената просят в 2020 году.

- Акимат Мангистауской области заинтересован в скорейшем разрешении проблемы и готов немедленно начать реализацию проекта при условии выделения финансирования. В связи с вышеизложенным просим предусмотреть финансирование для реализации данного проекта в республиканском бюджете на 2020 год», - говорится в депутатском запросе сенаторов Михаила Бортника и Бактыбая Чельпекова на имя премьер-министра Аскара Мамина.

По мнению депутатов, медленный процесс ликвидации хвостохранилища, являющегося крупным источником загрязнения экологии и представляющего существенную угрозу здоровью жителей Мангистау, связана с несогласованностью действий центральных государственных органов.

- Акиматом области в 2017 году была разработана проектно-сметная документация (ПСД) на рекультивацию объекта и получено заключение государственной экспертизы. Вместе с тем, в 2019 году Министерством финансов проведён аудит в Министерстве энергетики, являвшегося на момент разработки ПСД администратором проекта. По итогам аудита, без каких-либо контактов с заказчиком и исполнителем ПСД, было вынесено необоснованное решение о якобы имеющихся ошибках в ПСД, - говорится в запросе.

Сенаторы также отметили, что в рамках визита премьер-министра в Мангистаускую область в мае им давалось протокольное поручение о рассмотрении вопроса по восстановлению объема финансирования проекта рекультивации хвостохранилища при уточнении бюджета на 2019 год, однако с того момента средства выделены не были.


TimeLapse. Как менялось хвостохранилище с 1984 года.


Напомним, в 2016 году власти Мангистау планировали запросить у Министерства энергетики РК средства на полную рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата». В 2017 году сообщалось, что завершить рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау планируют в 2020 году.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 13:15
Слышал что есть люди что собирают яйца птиц что гнездятся в этом озере и употребляют их в пищу. Если это правда то они наверно светятся по ночам.

Цитата: M_lena
а мы как дышали этой гадостью так и будем дальше дышать.

На самом деле дышим не только мы, а весь мир. Пыль с этого хвостохранилища вполне может оказаться даже на американских континентах.

Если судишь других и грехи сосчитать их берешься,
Со своих же начни до чужих ты едва доберешься.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ОбывателЪ
  • ЁмоЁ
  • didar
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:06
Каждый год, на протяжении нескольких десятилетий, "проявляют заботу" об экологии и здоровье народа, а воз и ныне там.
Так и дотянут до полураспада радиации (если доживут).
На первый случай посадили бы (посеяли) вокруг озера айлант.
Его и поливать не надо. Уже давно вырос бы лес и большую часть пыли он бы задерживал.
Правят временщики по принципу - после нас хоть потоп.
Главное - урвать деньжат и во-время смыться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • vildan_99_99
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:02
Пускай дэпутаты маслихата Мангистау и акимат своим личным примером заитересованости в скорейшем разрешении проблемы хвостохранилища Кошкар-Ата начнут финансироват этот проект все знат что "слуги народа" у нас не бедствуют... Акимат может свой автопарк на аукцыон выставить.

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Normal
 M_lena (Посетители) Сегодня, 11:51
Выделят деньги, раскидают их по карманам, а мы как дышали этой гадостью так и будем дальше дышать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Kz001 (Посетители) Сегодня, 11:32
Просить умеют, еще не разучились.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика