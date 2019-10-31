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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 1791

Запах гари: Загрязнения атмосферного воздуха в Актау не зафиксировано

Внеплановый отбор проб атмосферного воздуха на территории города организовали сотрудники лаборатории местного филиала республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет» совместно с сотрудниками департамента экологии Мангистауской области. Результаты проверки показали, что загрязнения атмосферного воздуха в Актау не обнаружено. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет» по Мангистауской области.

Фото предоставлено РГП «Казгидромет»
Внеплановый отбор проб воздуха сделали вчера, 30 октября, после многочисленных жалоб от жителей Актау.

Сотрудники лаборатории РГП «Казгидромет» проверяли атмосферный воздух на наличие в нем концентрации пыли, диоксида серы, оксида и диоксида азота, метана, формальдегида, фенола, оксида углерода, сероводорода, суммы углеводородов, а также аммиака и сажи.

- По данным автоматических и ручных стационарных постов наблюдения за атмосферным воздухом, превышения загрязняющих веществ в нем не зарегистрировано. По результатам отбора проб воздуха, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вышеперечисленных веществ не зафиксировано, равно как и случаев высокого и экстремально высокого загрязнения, - пояснили в РГП «Казгидромет».

Запах гари, по данным опроса, проведенного в Instagram аккаунте Lada.kz, ощутили 72% подписчиков. Также о запахе гари сообщают и жители Жанаозена.

В российских СМИ распространялась информация о пожаре в Астраханской области. В дельте Волги, на территории 44 квадратных км, горел камыш. Пожар произошел в районе села Образцово-Травино и Дамчикского участка Астраханского заповедника.

Расстояние от места пожара возле села Образцово-Травино и Дамчикского участка Астраханского заповедника до Актау составляет приблизительно 300 километров напрямую.

Запах гари: Загрязнения атмосферного воздуха в Актау не зафиксировано

Скриншот GoogleMaps.


Специалисты МЧС России сообщали, что пожар был потушен в 10.00 часов утра 27 октября, но прогнозировали вероятность присутствия в воздухе запаха гари и частиц сажи на территории Астрахани и южных районов Астраханской области.

- Ухудшение обстановки обусловлено возникновением тумана на территории Астраханской области, - говорилось в сообщении МЧС РФ.

Направление ветра от Yandex.



Напомним, подобная ситуация складывалась в 2015 году. Тогда было выявлено, что на территории РФ Астраханской области Камызякского района происходило горение камыша на большой площади. Предположительно, тогда запах гари шел с территории Астраханской области.

В сентябре этого года жители Актау вновь пожаловались на запах гари в воздухе. В ДЧС Атырауской области рассказали, что на территории природного резервата «Ак Жайык» вдоль берега моря, в районе посёлка Еркин-Кала, на большой площади горел камыш.

В архиве погоды с сайта rp5.kz указано, что 30 октября на территории Актау ветер дул преимущественно в северном и северо-западном направлениях. Сегодня, 31 октября, направление ветра не изменилось.

Архив также показал, что 29 и 30 октября на территории Астрахани была зафиксирована повышенная облачность, туман и дымка. Направление ветра на территории Астрахани 30 октября было преимущественно западным и юго-западным.

Напомним, вчера, 30 октября, актаусцы вновь пожаловались на запах гари в воздухе.

Архив погоды в Актау (26-31 октября) можно скачать здесь.
Архив погоды в Астрахани (26-31 октября) можно скачать здесь.



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Комментарии ( 9 )

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  • бася
 Иван (Посетители) Сегодня, 15:37
chernayamagiya,
Можно продолжать до без конечности ah1n1 Альянс грабит- НЕ ЧЕГО СТРАШНОГО applause

Blade Runner,
Аналогично....вонь стояло жуть...сам в 5 утра встал закрыл окна ah1n1
 
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  • бася
 Blade Runner (Посетители) Сегодня, 15:18
У них вообще этот прибор рабочий? crazy

В 4 утра встал, дышать дома нечем было, на улице смог дикий стоял, окна все пришлось закрыть
 
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  • Toryn
  • Blade Runner
  • анжела
  • бася
 chernayamagiya (Посетители) Сегодня, 14:55
А вы что ожидали, что нам правду скажут ?!
Рыба дохнет-все нормально, тюлени-спокойно всё нормально, дым в воздухе-все чисто!
Надо бы переходить на новый уровень, зачесывать про полезность камышового дыма для здоровья )))!!!
 
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  • Toryn
  • бася
 Foxy-Hell (Посетители) Сегодня, 14:46
Я проснулась около трёх часов ночи, сначала показалось, что пахнет копчёной колбасой, посмеялись, что голодом морят, не дают покушать человеку :) :) :) а уже к 5 утра устойчиво пахло горелой пластмассой, да
 
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  • Toryn
 бася (Посетители) Сегодня, 14:33
у нас и в медицине такие ж специалисты-всё хорошо..

хорошо что похолодало и закрыли окна,а то вполне можно было угореть и запах непохож на камыш,на который сваливают,а если это камыш,то ощущение что мы живём минимум в Атырау,максимум в Камызяках ah1n1
 
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  • OpOp
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 14:30
Езжайте в 17мкр, 16мкр... там запах до сих пор имеется. Ночью мой очиститель воздуха, автоматически включился на полную мощность, что бы прочистить комнату от запаха. Выглянув с окна увидел, белый дым и сильный запах.
 
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 klassik88 (Посетители) Сегодня, 14:22
Не знаю где они что брали но в 4 утра на улице было не выносимо, аж воздух пожелтел.
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 14:10
Все как всегда когда рассеялось тогда и типа измеряли. rofl
 
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 uzcepilov (Посетители) Сегодня, 13:42
Живем в 7мкр., возле моря, 03 часа ночи 31 октября начался сильный ветер, одновременно с этим запахло горелым, сначала, как костром, потом, как горелой пластмассой. Почти сразу появилась видимая дымка. Такое впечатление, что под предлогом "горит где- то там", кто то методично избавляется от отходов посредством огня.
 
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 manwyk (Посетители) Сегодня, 13:30
Надо было в разных местах брать пробы.И в пять утра.В девятом часу уже проветривала комнату от нехорошего ночного запаха,на улице более менее было.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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