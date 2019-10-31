Запах гари: Загрязнения атмосферного воздуха в Актау не зафиксировано

Фото предоставлено РГП «Казгидромет»
Внеплановый отбор проб воздуха сделали вчера, 30 октября, после многочисленных жалоб от жителей Актау.
Сотрудники лаборатории РГП «Казгидромет» проверяли атмосферный воздух на наличие в нем концентрации пыли, диоксида серы, оксида и диоксида азота, метана, формальдегида, фенола, оксида углерода, сероводорода, суммы углеводородов, а также аммиака и сажи.
- По данным автоматических и ручных стационарных постов наблюдения за атмосферным воздухом, превышения загрязняющих веществ в нем не зарегистрировано. По результатам отбора проб воздуха, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вышеперечисленных веществ не зафиксировано, равно как и случаев высокого и экстремально высокого загрязнения, - пояснили в РГП «Казгидромет».
Запах гари, по данным опроса, проведенного в Instagram аккаунте Lada.kz, ощутили 72% подписчиков. Также о запахе гари сообщают и жители Жанаозена.
В российских СМИ распространялась информация о пожаре в Астраханской области. В дельте Волги, на территории 44 квадратных км, горел камыш. Пожар произошел в районе села Образцово-Травино и Дамчикского участка Астраханского заповедника.
Расстояние от места пожара возле села Образцово-Травино и Дамчикского участка Астраханского заповедника до Актау составляет приблизительно 300 километров напрямую.
Специалисты МЧС России сообщали, что пожар был потушен в 10.00 часов утра 27 октября, но прогнозировали вероятность присутствия в воздухе запаха гари и частиц сажи на территории Астрахани и южных районов Астраханской области.
- Ухудшение обстановки обусловлено возникновением тумана на территории Астраханской области, - говорилось в сообщении МЧС РФ.
Направление ветра от Yandex.
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Напомним, подобная ситуация складывалась в 2015 году. Тогда было выявлено, что на территории РФ Астраханской области Камызякского района происходило горение камыша на большой площади. Предположительно, тогда запах гари шел с территории Астраханской области.
В сентябре этого года жители Актау вновь пожаловались на запах гари в воздухе. В ДЧС Атырауской области рассказали, что на территории природного резервата «Ак Жайык» вдоль берега моря, в районе посёлка Еркин-Кала, на большой площади горел камыш.
В архиве погоды с сайта rp5.kz указано, что 30 октября на территории Актау ветер дул преимущественно в северном и северо-западном направлениях. Сегодня, 31 октября, направление ветра не изменилось.
Архив также показал, что 29 и 30 октября на территории Астрахани была зафиксирована повышенная облачность, туман и дымка. Направление ветра на территории Астрахани 30 октября было преимущественно западным и юго-западным.
Напомним, вчера, 30 октября, актаусцы вновь пожаловались на запах гари в воздухе.
Архив погоды в Актау (26-31 октября) можно скачать здесь.
Архив погоды в Астрахани (26-31 октября) можно скачать здесь.
Сотрудники лаборатории РГП «Казгидромет» проверяли атмосферный воздух на наличие в нем концентрации пыли, диоксида серы, оксида и диоксида азота, метана, формальдегида, фенола, оксида углерода, сероводорода, суммы углеводородов, а также аммиака и сажи.
- По данным автоматических и ручных стационарных постов наблюдения за атмосферным воздухом, превышения загрязняющих веществ в нем не зарегистрировано. По результатам отбора проб воздуха, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вышеперечисленных веществ не зафиксировано, равно как и случаев высокого и экстремально высокого загрязнения, - пояснили в РГП «Казгидромет».
Запах гари, по данным опроса, проведенного в Instagram аккаунте Lada.kz, ощутили 72% подписчиков. Также о запахе гари сообщают и жители Жанаозена.
В российских СМИ распространялась информация о пожаре в Астраханской области. В дельте Волги, на территории 44 квадратных км, горел камыш. Пожар произошел в районе села Образцово-Травино и Дамчикского участка Астраханского заповедника.
Расстояние от места пожара возле села Образцово-Травино и Дамчикского участка Астраханского заповедника до Актау составляет приблизительно 300 километров напрямую.
Скриншот GoogleMaps.
Специалисты МЧС России сообщали, что пожар был потушен в 10.00 часов утра 27 октября, но прогнозировали вероятность присутствия в воздухе запаха гари и частиц сажи на территории Астрахани и южных районов Астраханской области.
- Ухудшение обстановки обусловлено возникновением тумана на территории Астраханской области, - говорилось в сообщении МЧС РФ.
Направление ветра от Yandex.
⠀
Напомним, подобная ситуация складывалась в 2015 году. Тогда было выявлено, что на территории РФ Астраханской области Камызякского района происходило горение камыша на большой площади. Предположительно, тогда запах гари шел с территории Астраханской области.
В сентябре этого года жители Актау вновь пожаловались на запах гари в воздухе. В ДЧС Атырауской области рассказали, что на территории природного резервата «Ак Жайык» вдоль берега моря, в районе посёлка Еркин-Кала, на большой площади горел камыш.
В архиве погоды с сайта rp5.kz указано, что 30 октября на территории Актау ветер дул преимущественно в северном и северо-западном направлениях. Сегодня, 31 октября, направление ветра не изменилось.
Архив также показал, что 29 и 30 октября на территории Астрахани была зафиксирована повышенная облачность, туман и дымка. Направление ветра на территории Астрахани 30 октября было преимущественно западным и юго-западным.
Напомним, вчера, 30 октября, актаусцы вновь пожаловались на запах гари в воздухе.
Архив погоды в Актау (26-31 октября) можно скачать здесь.
Архив погоды в Астрахани (26-31 октября) можно скачать здесь.