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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:46

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Актаусцы снова пожаловались на запах гари в воздухе

На территории нашего региона не было зафиксировано крупных степных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Жители Актау в очередной раз пожаловались на запах гари в воздухе.

В пресс-службе ДЧС области сообщили, что пожаров в Мангистау не зарегистрировано.

В российских средства массовой информации (СМИ) распространяется информация о пожаре в Астраханской области. Жители этого региона жаловались на запах гари 27 октября.

Актаусцы снова пожаловались на запах гари в воздухе


Как сообщает информационное агентство Astrakhan-24.ru, в министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации прокомментировали запах гари и дым в Астраханской области.

- В 10.00 часов утра 27 октября было локализовано возгорание тростниковой растительности в раскатной части Камызякского района. С учётом складывающейся метеообстановки, в течение дня существует вероятность присутствия в воздухе запаха гари и частиц сажи на территории  Астрахани и южных районов Астраханской области. Ухудшение обстановки обусловлено возникновение тумана на территории Астраханской области, - говорится в сообщении МЧС.



Напомним, в 2015 году актаусцы пожаловались на запах гари и смог в городе. В ходе мониторинга сотрудниками ДЧС области было выявлено, что на территории РФ Астраханской области, Камызякского района происходило горение камыша на большой площади. Предположительно, тогда запах гари шел с территории Астраханской области.

Актаусцы снова пожаловались на запах гари в воздухе


В сентябре этого года жители Актау вновь пожаловались на запах гари в воздухе. В ДЧС Атырауской области рассказали, что на территории природного резервата «Ак Жайык» вдоль берега моря, в районе посёлка Еркин-Кала, загорелся камыш.


 

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Нет - 2 (16,67%)



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