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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:08

Просмотров: 156

Осторожно, грызуны: В дезинфекционной службе прокомментировали видео с крысой в Актау

Необходимо срочно провести дератизацию помещения, где грызун был обнаружен. Об этом сообщил Рубен Баграмян, специалист дезинфекционной службы «Дез-Актау».

Иллюстративное фото из открытых источников
Специалист дезинфекционной службы Рубен Баграмян прокомментировал видео с крысой, снятое жителями дома №18 в 3А микрорайоне.

По его словам, крысы в Актау могли появиться по нескольким причинам.

- Это могут быть корабельные крысы, которые пришли в город с порта. Возможно, их начали травить в порту, и они «перебежали» к нам. Крыс могли завести из других регионов или стран. Точных причин их появления нельзя назвать, так как обычно в нашем регионе крысы не водятся. За восемь лет работы нашей службы мы сталкивались только с мышами-полевками, но с крысами — ни разу, — сказал Рубен Баграмян.

Он также рассказал, как нужно действовать горожанам, если они повстречали подобного грызуна у себя дома.

- Первым делом нужно вызвать специалистов, которые проведут дератизацию помещения. Обязательно нужно проверить помещение после обработки. Сейчас этим занимаются управляющие компании микрорайонов. Обычно крысы появляются снаружи ночью, днём их на улице редко можно увидеть. Можно устроить для грызунов ловушки, или — как обычно травят тараканов дедовским методом — сделать «шарик» из теста с ядом, например, мышьяком. Расположить такие «приспособления» нужно по краям помещения, под коврами и так далее. Крысы кормят себя и свой выводок. Таким образом, можно вытравить грызунов самостоятельно. Однако лучше всего обратиться в специализированные службы, - пояснил Рубен Баграмян.

В управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области сообщили, что в городе существует десять сертифицированных организаций, занимающихся дератизационными работами.

- Горожане могут обратиться по телефону горячей линии управления для того, чтобы узнать подробнее об этих организациях. Там им выдадут номера телефонов и названия предприятий. Также их можно найти в интернете. Вообще хотелось бы отметить, что крысы появляются из-за неправильного сбора отходов, негерметичных контейнеров, несвоевременного вывоза мусора. Всё это способствует появлению этих грызунов, - сказали в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг области.

Телефон горячей линии управления: 8 (7292) 505 666.



Напомним, крыса попала в объектив жительницы дома №18 3А микрорайона. Горожанка опасается, что животное может быть переносчиком инфекций.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:34
А что, по этому поводу, говорит ЖЭК-3а?
Говорят, что шиномонтажники иногда специально разбрасывают саморезы с большими шляпками, чтобы прокалывать колеса машин.
Может это дезинфекторы подбросили крысу (или крыс) чтобы обеспечить себя работой? uhmylka
 
 

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