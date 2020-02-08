Увеличить мощности очистных сооружений могут в Актау

Фото очевидца
В рубрике «Народные новости» была опубликована видеозапись, на которой запечатлён слив очищенных вод из КОС-2 в хвостохранилище Кошкар-ата.
В департаменте экологии области рассказали, что в 2014 году ведомством было выдано положительное заключение государственной экспертизы на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство КОС-2, производительностью 30 тысяч кубических метров в сутки.
- Сброс вод производится в хвостохранилище Кошкар-ата. В связи с ростом населения города мощности КОС-2 оказалось недостаточно. В связи с этим разрабатывается ПСД на увеличение мощности КОС-2 на ещё 40 тысяч кубических метров в сутки, которая сейчас находится на рассмотрении, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в 2018 году в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали о сроках завершения строительства канализационных очистных сооружений (КОС-2) акиму Мангистауской области.
В департаменте экологии области рассказали, что в 2014 году ведомством было выдано положительное заключение государственной экспертизы на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство КОС-2, производительностью 30 тысяч кубических метров в сутки.
- Сброс вод производится в хвостохранилище Кошкар-ата. В связи с ростом населения города мощности КОС-2 оказалось недостаточно. В связи с этим разрабатывается ПСД на увеличение мощности КОС-2 на ещё 40 тысяч кубических метров в сутки, которая сейчас находится на рассмотрении, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в 2018 году в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали о сроках завершения строительства канализационных очистных сооружений (КОС-2) акиму Мангистауской области.