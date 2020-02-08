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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 605

Увеличить мощности очистных сооружений могут в Актау

Житель города запечатлел на видео сброс очищенных вод из канализационных очистных сооружений (КОС-2) в хвостохранилище Кошкар-ата. В департаменте экологии Мангистауской области прокомментировали данный инцидент.

Фото очевидца
В рубрике «Народные новости» была опубликована видеозапись, на которой запечатлён слив очищенных вод из КОС-2 в хвостохранилище Кошкар-ата.

В департаменте экологии области рассказали, что в 2014 году ведомством было выдано положительное заключение государственной экспертизы на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство КОС-2, производительностью 30 тысяч кубических метров в сутки.

- Сброс вод производится в хвостохранилище Кошкар-ата. В связи с ростом населения города мощности КОС-2 оказалось недостаточно. В связи с этим разрабатывается ПСД на увеличение мощности КОС-2 на ещё 40 тысяч кубических метров в сутки, которая сейчас находится на рассмотрении, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2018 году в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали о сроках завершения строительства канализационных очистных сооружений (КОС-2) акиму Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 21:18
Вот это поворот! Все знают и ничего не делают. Неочищенные отходы нагло сбрасываются и экологи тупят.
Ещё один камень в огород никому неизвестному го.акиму.(с маленькой буквы).
 
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  • Коммунист.
 Pear (Посетители) Сегодня, 20:15
Увеличить могут, но не будут
 
 

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