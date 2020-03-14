На слив нечистот в Каспийское море указал житель Актау

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Житель города заснял территорию возле «Солдатского пляжа». Его возмутил неприятный запах и наличие мусора на прибрежной территории.
- Все это уходит в море. Тут целая река. Про мусор ничего не говорю. Вонь стоит соответствующая. А летом сюда приходят люди и купаются, - комментирует житель в видеозаписи.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента экологии Мангистауской области.
Напомним, в мае прошлого года пользователь Сети возмутился сбросом грязной воды в акваторию Каспия возле «Солдатского пляжа».
Позже были найдены виновные в сливе грязной воды в акваторию Каспия. Экологами области неподалеку от водосбросного канала был обнаружен арык, в котором за год скопились сточные воды. Арык находился на земельном участке, принадлежащем ТОО «Юрана».
Ущерб, нанесённый окружающей среде оценили в 1,7 миллиона тенге. В отношении ТОО «ЮраНа» возбуждено административное дело.
В июне того же года сброс грязной воды в акваторию Каспийского моря вновь сняли на видеокамеру.
- Все это уходит в море. Тут целая река. Про мусор ничего не говорю. Вонь стоит соответствующая. А летом сюда приходят люди и купаются, - комментирует житель в видеозаписи.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента экологии Мангистауской области.
Напомним, в мае прошлого года пользователь Сети возмутился сбросом грязной воды в акваторию Каспия возле «Солдатского пляжа».
Позже были найдены виновные в сливе грязной воды в акваторию Каспия. Экологами области неподалеку от водосбросного канала был обнаружен арык, в котором за год скопились сточные воды. Арык находился на земельном участке, принадлежащем ТОО «Юрана».
Ущерб, нанесённый окружающей среде оценили в 1,7 миллиона тенге. В отношении ТОО «ЮраНа» возбуждено административное дело.
В июне того же года сброс грязной воды в акваторию Каспийского моря вновь сняли на видеокамеру.
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