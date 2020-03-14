«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 14 Марта
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 405.46 KZT
  • €1 = 452.62 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 762

На слив нечистот в Каспийское море указал житель Актау

Горожанин нашёл несколько «каналов», по которым отходы поступают в акваторию моря.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Житель города заснял территорию возле «Солдатского пляжа». Его возмутил неприятный запах и наличие мусора на прибрежной территории.

- Все это уходит в море. Тут целая река. Про мусор ничего не говорю. Вонь стоит соответствующая. А летом сюда приходят люди и купаются, - комментирует житель в видеозаписи.



Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента экологии Мангистауской области.

Напомним, в мае прошлого года пользователь Сети возмутился сбросом грязной воды в акваторию Каспия возле «Солдатского пляжа». 

Позже были найдены виновные в сливе грязной воды в акваторию Каспия. Экологами области неподалеку от водосбросного канала был обнаружен арык, в котором за год скопились сточные воды. Арык находился на земельном участке, принадлежащем ТОО «Юрана».

Ущерб, нанесённый окружающей среде оценили в 1,7 миллиона тенге. В отношении ТОО «ЮраНа» возбуждено административное дело.

В июне того же года сброс грязной воды в акваторию Каспийского моря вновь сняли на видеокамеру.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика