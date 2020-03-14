Пробу воды взяли в районе «Солдатского пляжа» Актау

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Опубликованный в социальных сетях видеоролик о том, что в районе «Солдатского пляжа» сливают сточные воды, прокомментировали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
- Это подземные воды, сбрасываемые на поверхность, не являющиеся сточными или канализационными, - отметили в компании.
В коммунальном предприятии добавили, что пробы воды были отправлены на экспертизу в специализированную лабораторию.
Напомним, житель Актау выложил в Сеть видеоролик, на котором запечатлена территория в районе «Солдатского пляжа». Мужчина отметил в видео, что воды в прибрежной зоне являются нечистотами.
- Это подземные воды, сбрасываемые на поверхность, не являющиеся сточными или канализационными, - отметили в компании.
В коммунальном предприятии добавили, что пробы воды были отправлены на экспертизу в специализированную лабораторию.
Напомним, житель Актау выложил в Сеть видеоролик, на котором запечатлена территория в районе «Солдатского пляжа». Мужчина отметил в видео, что воды в прибрежной зоне являются нечистотами.