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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:27

Просмотров: 475

Пробу воды взяли в районе «Солдатского пляжа» Актау

Воды, заснявшие на видео в районе «Солдатского пляжа», являются подземными. Об этом сообщили в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы».

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Опубликованный в социальных сетях видеоролик о том, что в районе «Солдатского пляжа» сливают сточные воды, прокомментировали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

- Это подземные воды, сбрасываемые на поверхность, не являющиеся сточными или канализационными, - отметили в компании.

В коммунальном предприятии добавили, что пробы воды были отправлены на экспертизу в специализированную лабораторию.

Напомним, житель Актау выложил в Сеть видеоролик, на котором запечатлена территория в районе «Солдатского пляжа». Мужчина отметил в видео, что воды в прибрежной зоне являются нечистотами.



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Комментарии ( 3 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 20:45
Ваще сколько я себя помню там недалеко всегда были небольшие озёрца дурно пахнущие. Стоячая вода, ил на дне, гниение. Щас их засыпали когда ровняли пляж.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:31
«Каспий жылу, су арнасы». может объяснить почему эти "подземные" стоки появляются периодически, а не постоянные?
А может они становятся на самом деле подземными потому, что их железобетонный лоток давно разрушен и стоки давно проникают в землю.
 
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уехавший (Посетители) Сегодня, 19:57
в 90х запрещали там купаться, в газетах писали, слив там, а сейчас там пляж открыли, пусть народ в ***** купается.
 
 

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