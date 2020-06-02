В Мангистау сняли на видео первые шаги сайгачат

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Видео с детёнышами сайгака разместили на странице Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) в Instagram.
- На ноги детёныши сайгаков встают уже через несколько часов после появления на свет. Через два-три дня они уже резво бегают по степи. Поэтому для мониторинга специалистам важно застать пик окота. Если приехать позже, то догнать бегающих сайгачат для фиксации роста, веса и пола будет невозможно,- - отмечается на странице АСБК в Instagram.
Ранее места окота сайгаков на Устюрте запечатлели специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия «АСБК».
Видео Бахтияра Тайкенова
- На ноги детёныши сайгаков встают уже через несколько часов после появления на свет. Через два-три дня они уже резво бегают по степи. Поэтому для мониторинга специалистам важно застать пик окота. Если приехать позже, то догнать бегающих сайгачат для фиксации роста, веса и пола будет невозможно,- - отмечается на странице АСБК в Instagram.
Ранее места окота сайгаков на Устюрте запечатлели специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия «АСБК».
Видео Бахтияра Тайкенова