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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:16

Просмотров: 4897

Ночной дождь в Мангистау превысил месячную норму выпадения осадков в 11 раз

За сутки в Актау выпало 66 миллиметров осадков, что превысило месячную норму в 11 раз. Об этом сообщили в республиканском государственном предприятии (РГП) «Казгидромет».

Фото автора
Прошедший в ночь с 5 на 6 августа ливень в Мангистау превысил нормы выпадения осадков для региона.

За ночь в Актау выпало 66 миллиметров осадков при норме шесть миллиметров в месяц.

Норма осадков была превышена и в Форт-Шевченко: 5 августа выпало 23 миллиметра осадков, что превысило норму более чем в три раза.

Напомним, ранее сообщалось, что сильный ливень обрушился на Мангистау. Десятки пользователей Сети запечатлели последствия после дождя.



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Комментарии ( 7 )

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Seawolf (Посетители) Сегодня, 16:36
Цитата: Куато
Зачем идеи подкидываете?
Про себя пожалуйста.

А что там подкидывать? Это и так на поверхности лежит. Так и скажут-форсмажор burumburum Не думайте,что чиновники дурнее вас.
 
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  • Шевченко 81
 Аzamat (Посетители) Сегодня, 16:08
Дома в новых районах это огромный, жуткий обман!

Люди покупают там квартиры, делают ремонт, мебель завозят и т.д., в общем благоустраиваются. А через 25 лет (и это максимум) - эти дома, за редким исключением, превратятся в труху. Они будут снесены. Это выходит крайне невыгодная, очень дорогая аренда , покупать квартиры в этих домах.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • Шевченко 81
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 15:55
Рома,
Вот вот уж лучше купить квартиру в нижней зоне города, чем в новых скворечниках
 
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  • Добрыня
  • Шевченко 81
  • Барабашка
 Рома (Посетители) Сегодня, 15:22
В популярных мессенджерах сейчас распространяются видеоролики потопления домов в новых микрорайонах. На кадрах видно, как в подъездах домов и квартир льется вода как из ведра, а на нижних этажах, с унитазов выливается сточная вода. При этом, по непонятным причинам, дождливая вода добирается до первого этажа. Надеюсь кто-нибудь выложить эти видеоролики здесь на сайте ЛАДА. Просто кошмар, что твориться на кадрах, за одну ночь у людей дождливая вода уничтожила всё имущество и жильё.
 
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fotooleg (Посетители) Сегодня, 14:33
И дождь смывает все следы. Вместе с дорогой. А если серьёзно, то лично видел асфальтовую дорожку завёрнутую в рулончик после сильного ливня, но в другом государстве.
 
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Куато (Посетители) Сегодня, 14:24
Daulet201999,
Зачем идеи подкидываете?
Про себя пожалуйста.
 
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  • 14679677
  • Куато
  • илидия
  • Seawolf
  • Шевченко 81
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:49
Плохи дороги могут списать на аномальный дождь. Ахаха.
 
 

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