Оригинальные лунки придумал осужденный в Актау

- Мы не часть природы, мы и есть природа, - отмечает Малик.

В колонии-поселении осужденный Малик занимается уходом за зелеными насаждениями. Занятия растениями и ландшафтом помогают ему сблизится с природой.Уходом за растениями и ландшафтным дизайном Малик стал заниматься с 2016 года. В большей степени, по его словам, во время посадок он импровизирует.Местный житель Ренат, который посетил колонию, предложил перенять идею выполнения лунок в необычных формах местным озеленителям.Напомним, Малик разработал два уникальных проекта, посвященных развитию «зеленой» экономики в стране. Восемь месяцев назад он подал заявку в патентное бюро на получение авторского права.