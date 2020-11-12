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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:53

Просмотров: 581

Тщетные аргументы? Строительство отеля в урочище Бозжыра вытеснит «краснокнижного» муфлона

Специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) обеспокоены возможным сокращением численности устюртского уриала из-за запланированного строительства отеля в урочище Бозжыра.

Фотография уриала с фотоловушки АСБК
Специалисты считают, если всё же начнётся строительство, то останется ещё меньше мест в дикой природе, которые пригодны для «краснокнижного» горного барана и многих других видов животных. Один из факторов сокращения численности - вытеснение из мест обитания.

Именно в целях охраны данного вида несколько лет назад был создан Жабайушканский заказник, в состав которого входит и урочище Бозжыра.

- Полтора года назад детёныш устюртского уриала оставил селфи в нашей фотоловушке. Тогда малышу было не более двух месяцев. Надеемся, что он выжил, и завораживающие чинки Устюрта по-прежнему являются его домом, - сообщили в АСБК.


Устюртский уриал (он же устюртский муфлон, устюртский горный баран) - парнокопытное животное из рода баранов, подвид уриала). Ведёт оседлый образ жизни. Живёт в невысоких пустынных горах и чинках. В Казахстане распространён на Устюрте. Занесён в Красную книгу Казахстана, а также в Красный список международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).

Тщетные аргументы? Строительство отеля в урочище Бозжыра вытеснит «краснокнижного» муфлона


Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.

Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.

Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.

Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Уркен Бисакаев также ответил на вопросы о строительстве отеля в урочище Бозжыра. По его словам, место расположения будущего «Бозжыра Сафари Отель» планируется на расстоянии километра от подножия горы.



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Комментарии ( 3 )

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  • ЁмоЁ
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 19:41
Цитата: дорожник
Жаль что ещё одно "чистое" место на нашей планете заплюют, зашаркают, затопчут....короче "пометят человеком"

Раз пошла такая тема под названием "туризм", плевать на флору и фауну и мнение народа.
Деньги не пахнут даже если и "меченые"!.

Это точно.
 
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  • Сухов.
 дорожник (Посетители) Сегодня, 18:47
У человека удивительная особенность обгадить всё вокруг себя.К отелю будут подходить дороги и коммуникации, он будет источником шума, раздражающего животных света, ТБО и жидких отходов. Дикий животный мир чутко относится к присутствию рядом человека. Жаль что ещё одно "чистое" место на нашей планете заплюют, зашаркают, затопчут....короче "пометят человеком"

Жить нужно непременно хорошо
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 18:39
ДРАТУТИ!
Ну и моська privet

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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