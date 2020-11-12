Тщетные аргументы? Строительство отеля в урочище Бозжыра вытеснит «краснокнижного» муфлона

- Полтора года назад детёныш устюртского уриала оставил селфи в нашей фотоловушке. Тогда малышу было не более двух месяцев. Надеемся, что он выжил, и завораживающие чинки Устюрта по-прежнему являются его домом, - сообщили в АСБК.

Специалисты считают, если всё же начнётся строительство, то останется ещё меньше мест в дикой природе, которые пригодны для «краснокнижного» горного барана и многих других видов животных. Один из факторов сокращения численности - вытеснение из мест обитания.Именно в целях охраны данного вида несколько лет назад был создан Жабайушканский заказник, в состав которого входит и урочище Бозжыра.Устюртский уриал (он же устюртский муфлон, устюртский горный баран) - парнокопытное животное из рода баранов, подвид уриала). Ведёт оседлый образ жизни. Живёт в невысоких пустынных горах и чинках. В Казахстане распространён на Устюрте. Занесён в Красную книгу Казахстана, а также в Красный список международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили , что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Уркен Бисакаев также ответил на вопросы о строительстве отеля в урочище Бозжыра. По его словам, место расположения будущего «Бозжыра Сафари Отель» планируется на расстоянии километра от подножия горы.