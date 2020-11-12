Уркен Бисакаев: Место расположения будущего «Бозжыра Сафари Отель» планируется на расстоянии километра от подножия горы

Фото из доступных источников
По словам Уркена Бисакаева, поток туристов на Бозжыру сильно увеличился после открытия в июле 2020 года гостиницы Rixos Water World Aktau. За август-октябрь в отеле отдохнули более 45 тысяч туристов, около 30 процентов из которых отправились также по местным достопримечательностям.
- По нашим прогнозам в этом отеле в следующем году будут отдыхать более 150 тысяч туристов, и это нас, конечно, радует. Но в то же время всем этим туристам нужны дополнительные услуги. По статистике порядка 30 процентов отдыхающих выезжают за пределы отеля и, в основном, в природные достопримечательности региона. На сегодняшний день Бозжыра - один из наиболее популярных объектов. В этом году Бозжыру посетили порядка двух тысяч человек. На следующий год с учётом роста потока туристов, по нашим прогнозам, эта цифра может составить не менее 10 тысяч человек. Конечно, это нас радует, но в то же время заставляет задуматься о том, что необходимо создать условия для приёма этого количества, и очень важный фактор — обеспечить защиту окружающей среды, - отметил вице-министр.
Защитить природу, по мнению Уркена Бисакаева, можно, организовав в этой местности туристический отдых.
- Для этого нужны объекты, такие как «Бозжыра Сафари Отель», который предлагает компания «Риксос». Этот отель должен стать опорной точкой этого пространства. Его предполагается разместить в стороне от самой горы Бозжыра, где-то на расстоянии порядка одного километра. Пока бутик-отель и его концепция сегодня только на стадии разработки. После завершения разработки, конечно, планируется провести презентацию и обсуждение этой концепции. На сегодняшний день в соцсетях много противников, но я ещё раз хочу сказать, что строительство не начиналось, всё ещё на стадии разработки концепции. Есть закон об архитектурно-строительной деятельности, есть экологический закон, которые требуют обязательных общественных слушаний, и они будут проведены в том случае, если всё-таки инвестор примет решение о реализации этого проекта, - говорит Уркен Бисакаев.
В какую сумму обойдётся отель инвестору, по словам вице-министра, пока неизвестно.
- На сегодняшний день сумма инвестиций неизвестна в связи с тем, что она ещё находится на концептуальном этапе. Но примерно, по оценкам экспертов, такой отель может обойтись где-то в 100 миллионов долларов, - сказал Уркен Бисакаев.
Рассматривались ли варианты размещения отеля в другом месте, подальше от урочища Бозжыра?
- Здесь надо понимать, что размещение идёт с учётом многих факторов. Здесь должна быть и доступность для того же туриста, то есть не сможет турист заехать в этот отель, в этот визит-центр, если он будет находиться совсем в стороне. И в таком случае потом он поедет по степи напрямую к этой горе, чтобы посмотреть её, а наша задача и задача инвестора - поставить и разместить отель так, чтобы туристы прежде, чем решать - ехать ли им на гору или остановиться в отеле, чтобы им было удобнее заехать в отель и получить услуги в нём. Наша задача сегодня - сократить количество людей, посещающих саму гору, потому что гора также может не справиться с тем потоком, который мы прогнозируем, - говорит Уркен Бисакаев.
По словам вице-министра, без строительства отеля массовый туризм может нанести серьёзный вред Бозжыре.
- Сегодня расстояния до объектов в Мангистауской области очень значительные, и если говорить о Бозжыре, то ближайший населённый пункт от Бозжыры в 120 километрах. В этих условиях такой объект, как «Бозжыра Сафари Отель», на мой взгляд, нужен, другой вопрос, конечно, каким он должен быть, в каком виде существовать, и здесь важно принять взвешенное решение и учитывать интересы общества и интересы самого инвестора, который вкладывает деньги. Но я сам, как человек, считаю, что инфраструктура необходима для таких объектов. Если на следующий год не произойдёт каких-то конкретных движений по созданию объектов на Бозжыре, то есть другая, очень опасная сторона. Мы говорим о специфичности той же почвы, которая не выдерживает интенсивное движение автомобилей, поэтому нужны дороги, нужен визит-центр, нужен какой-то отель для того, чтобы эта локация устойчиво развивалась. Чтобы при удовлетворении от экономических и социальных выгод мы сохраняли все экологические процессы и отношение к природе, - сказал Уркен Бисакаев.
По словам вице-министра, отель не должен повлиять на доступность к самому урочищу Бозжыра.
- Я думаю, что отель никак не повлияет на доступность к природной локации, он только сделает организованным сам туризм. Он поможет организовать потоки правильно, а вопрос запрета и того, смогут ли туристы заходить на Бозжыру или не заходить, а также какие-то временные рамки её посещения, может выстраивать только уполномоченный орган в соответствии с действующим законодательством, - сказал Уркен Бисакаев.
За последние два месяца, по словам вице-министра, инвестором были трижды представлены различные концепции бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель». Ни одна из них на сегодняшний день не утверждена, и все они находятся на доработке.
- Когда мы построим отель, он будет действовать, как элемент, который отвлекает туристов от прямого заезда на эту гору. А сегодня турист едет, как хочет, куда хочет в этой местности, что позволяет степь вокруг этой горы. Когда размещается отель, то он позволяет людям, в первую очередь, ориентироваться на отель, на его визит-центр. То есть туристы едут туда, оставляют машину, получают какие-то услуги, едут по местам, где они могут сфотографироваться, даже не забираясь на саму гору. Даже сейчас мы видим, что сегодня уже фактически едем по «пухляку», хотя раньше это были накатанные твёрдые дороги, и вот это может дальше только усугубиться. Вспомните Кобейтуз в Акмолинской области, когда розовое озеро за полтора месяца от массового туризма серьёзно пострадало. Та же самая проблема ждёт и нас в случае отсутствия соответствующей туристкой инфраструктуры, которую должны создавать представители бизнеса. Государство в случае с Кобейтузом потом просто приняло решение об ограничении посещения этой местности. Но, я думаю, это никому не надо в нашем случае с Бозжырой. Поэтому мы должны искать какие-то оптимальные и взвешенные решения, - сказал Уркен Бисакаев.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.
Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.
- По нашим прогнозам в этом отеле в следующем году будут отдыхать более 150 тысяч туристов, и это нас, конечно, радует. Но в то же время всем этим туристам нужны дополнительные услуги. По статистике порядка 30 процентов отдыхающих выезжают за пределы отеля и, в основном, в природные достопримечательности региона. На сегодняшний день Бозжыра - один из наиболее популярных объектов. В этом году Бозжыру посетили порядка двух тысяч человек. На следующий год с учётом роста потока туристов, по нашим прогнозам, эта цифра может составить не менее 10 тысяч человек. Конечно, это нас радует, но в то же время заставляет задуматься о том, что необходимо создать условия для приёма этого количества, и очень важный фактор — обеспечить защиту окружающей среды, - отметил вице-министр.
Защитить природу, по мнению Уркена Бисакаева, можно, организовав в этой местности туристический отдых.
- Для этого нужны объекты, такие как «Бозжыра Сафари Отель», который предлагает компания «Риксос». Этот отель должен стать опорной точкой этого пространства. Его предполагается разместить в стороне от самой горы Бозжыра, где-то на расстоянии порядка одного километра. Пока бутик-отель и его концепция сегодня только на стадии разработки. После завершения разработки, конечно, планируется провести презентацию и обсуждение этой концепции. На сегодняшний день в соцсетях много противников, но я ещё раз хочу сказать, что строительство не начиналось, всё ещё на стадии разработки концепции. Есть закон об архитектурно-строительной деятельности, есть экологический закон, которые требуют обязательных общественных слушаний, и они будут проведены в том случае, если всё-таки инвестор примет решение о реализации этого проекта, - говорит Уркен Бисакаев.
В какую сумму обойдётся отель инвестору, по словам вице-министра, пока неизвестно.
- На сегодняшний день сумма инвестиций неизвестна в связи с тем, что она ещё находится на концептуальном этапе. Но примерно, по оценкам экспертов, такой отель может обойтись где-то в 100 миллионов долларов, - сказал Уркен Бисакаев.
Рассматривались ли варианты размещения отеля в другом месте, подальше от урочища Бозжыра?
- Здесь надо понимать, что размещение идёт с учётом многих факторов. Здесь должна быть и доступность для того же туриста, то есть не сможет турист заехать в этот отель, в этот визит-центр, если он будет находиться совсем в стороне. И в таком случае потом он поедет по степи напрямую к этой горе, чтобы посмотреть её, а наша задача и задача инвестора - поставить и разместить отель так, чтобы туристы прежде, чем решать - ехать ли им на гору или остановиться в отеле, чтобы им было удобнее заехать в отель и получить услуги в нём. Наша задача сегодня - сократить количество людей, посещающих саму гору, потому что гора также может не справиться с тем потоком, который мы прогнозируем, - говорит Уркен Бисакаев.
По словам вице-министра, без строительства отеля массовый туризм может нанести серьёзный вред Бозжыре.
- Сегодня расстояния до объектов в Мангистауской области очень значительные, и если говорить о Бозжыре, то ближайший населённый пункт от Бозжыры в 120 километрах. В этих условиях такой объект, как «Бозжыра Сафари Отель», на мой взгляд, нужен, другой вопрос, конечно, каким он должен быть, в каком виде существовать, и здесь важно принять взвешенное решение и учитывать интересы общества и интересы самого инвестора, который вкладывает деньги. Но я сам, как человек, считаю, что инфраструктура необходима для таких объектов. Если на следующий год не произойдёт каких-то конкретных движений по созданию объектов на Бозжыре, то есть другая, очень опасная сторона. Мы говорим о специфичности той же почвы, которая не выдерживает интенсивное движение автомобилей, поэтому нужны дороги, нужен визит-центр, нужен какой-то отель для того, чтобы эта локация устойчиво развивалась. Чтобы при удовлетворении от экономических и социальных выгод мы сохраняли все экологические процессы и отношение к природе, - сказал Уркен Бисакаев.
По словам вице-министра, отель не должен повлиять на доступность к самому урочищу Бозжыра.
- Я думаю, что отель никак не повлияет на доступность к природной локации, он только сделает организованным сам туризм. Он поможет организовать потоки правильно, а вопрос запрета и того, смогут ли туристы заходить на Бозжыру или не заходить, а также какие-то временные рамки её посещения, может выстраивать только уполномоченный орган в соответствии с действующим законодательством, - сказал Уркен Бисакаев.
За последние два месяца, по словам вице-министра, инвестором были трижды представлены различные концепции бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель». Ни одна из них на сегодняшний день не утверждена, и все они находятся на доработке.
- Когда мы построим отель, он будет действовать, как элемент, который отвлекает туристов от прямого заезда на эту гору. А сегодня турист едет, как хочет, куда хочет в этой местности, что позволяет степь вокруг этой горы. Когда размещается отель, то он позволяет людям, в первую очередь, ориентироваться на отель, на его визит-центр. То есть туристы едут туда, оставляют машину, получают какие-то услуги, едут по местам, где они могут сфотографироваться, даже не забираясь на саму гору. Даже сейчас мы видим, что сегодня уже фактически едем по «пухляку», хотя раньше это были накатанные твёрдые дороги, и вот это может дальше только усугубиться. Вспомните Кобейтуз в Акмолинской области, когда розовое озеро за полтора месяца от массового туризма серьёзно пострадало. Та же самая проблема ждёт и нас в случае отсутствия соответствующей туристкой инфраструктуры, которую должны создавать представители бизнеса. Государство в случае с Кобейтузом потом просто приняло решение об ограничении посещения этой местности. Но, я думаю, это никому не надо в нашем случае с Бозжырой. Поэтому мы должны искать какие-то оптимальные и взвешенные решения, - сказал Уркен Бисакаев.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.
Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.