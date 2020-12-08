Детеныш тюленя с побережья Каспия растрогал пользователей Сети

Скриншот видеоматериала
Снятое на Каспийском море видео с новорожденным тюлененком Сакен Дилдахмет опубликовал сегодня, 8 декабря.
На кадрах видео детеныш карабкается по льдине в поисках мамы.
Трогательный момент напомнил пользователям Сети песню из мультфильма «Мама для мамонтенка».
- Какая милота, какое умиление, как такое создание ещё можно обижать?, – написали в комментариях под публикацией.
Некоторых подписчиков эколога обеспокоила судьба животного. Сакен Дилдахмет отметил, что мама тюлененка в момент съемки находилась поблизости.
- Видео было снято еще в прошлом году, - добавил Сакен Дилдахмет.
Напомним, летом отдыхающие на пляже в Актау закидали детеныша тюленя камнями.
Позже в городе открыли центр изучения и реабилитации каспийского тюленя.
В ноябре этого года Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана.
На кадрах видео детеныш карабкается по льдине в поисках мамы.
Трогательный момент напомнил пользователям Сети песню из мультфильма «Мама для мамонтенка».
- Какая милота, какое умиление, как такое создание ещё можно обижать?, – написали в комментариях под публикацией.
Некоторых подписчиков эколога обеспокоила судьба животного. Сакен Дилдахмет отметил, что мама тюлененка в момент съемки находилась поблизости.
- Видео было снято еще в прошлом году, - добавил Сакен Дилдахмет.
Напомним, летом отдыхающие на пляже в Актау закидали детеныша тюленя камнями.
Позже в городе открыли центр изучения и реабилитации каспийского тюленя.
В ноябре этого года Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана.
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