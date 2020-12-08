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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 858

Детеныш тюленя с побережья Каспия растрогал пользователей Сети

Видео с новорожденным тюлененком, который ищет свою маму, вызвало чувство умиления у пользователей социальных сетей. Ролик опубликовал на своей странице в Instagram эколог Сакен Дилдахмет.

Скриншот видеоматериала
Снятое на Каспийском море видео с новорожденным тюлененком Сакен Дилдахмет опубликовал сегодня, 8 декабря.

На кадрах видео детеныш карабкается по льдине в поисках мамы.

Трогательный момент напомнил пользователям Сети песню из мультфильма «Мама для мамонтенка».

- Какая милота, какое умиление, как такое создание ещё можно обижать?, – написали в комментариях под публикацией.

Некоторых подписчиков эколога обеспокоила судьба животного. Сакен Дилдахмет отметил, что мама тюлененка в момент съемки находилась поблизости.

- Видео было снято еще в прошлом году, - добавил Сакен Дилдахмет.



Напомним, летом отдыхающие на пляже в Актау закидали детеныша тюленя камнями.

Позже в городе открыли центр изучения и реабилитации каспийского тюленя.

В ноябре этого года Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана.



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