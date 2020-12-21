Каспийским тюленям установили спутниковые датчики

Фото со страницы в Facebook Сакена Дилдахмета
Сакен Дилдахмет сообщил, что осенью 2020 года в рамках российско-казахстанской программы исследований каспийского тюленя в акватории северного Каспия прошла осенняя экспедиция по изучению каспийского тюленя. Полевые работы в северо-восточной части Каспийского моря (акватория республики Казахстан) прошли в период с 31 октября по 14 ноября 2020 года. В них приняли участие сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН РФ (ИПЭЭ РАН), а также сотрудники Научно-производственного центра Микробиологии и Вирусологии РК, и сотрудники Казахстанского Агентства Прикладной Экологии (КАПЭ) РК.
Независимый экологический обозреватель отметил, что работы велись с научно-исследовательского судна «Алина», которое 31 октября вышло в плавание из порта Баутино и двинулось в сторону северо-восточной части Каспийского моря.
- Во время следования судна сотрудники ИПЭЭ РАН проводили попутные учёты встреч каспийского тюленя. При хорошей погоде на верхней палубе всё светлое время суток стояли один-два наблюдателя и фиксировали встречи с тюленеями. Некоторых удавалось сфотографировать. Важнейшей задачей работ был отлов живых каспийских тюленей, который проводили на шалыгах – участках морского дна, которые оголяются из-за очень низкого уровня воды и образуют небольшие песчаные косы. Шалыги используются каспийскими тюленями для отдыха. В первый заход удалось отловить четыре тюленя. Но несколько дней спустя, при второй попытке, улов был значительно больше – девять особей. Все отловленные тюлени транспортировались на НИС «Алина», где и проводились все дальнейшие работы, - написал он.
Сакен Дилдахмет сообщил, что программа исследований каспийского тюленя масштабна, и предполагает комплексное исследование здоровья животных, биологии и экологии вида.
- Для этого для различных исследований (токсикологических, гормональных, вирусологических, генетических) у тюленей были взяты образцы шерсти, крови, глазные и назальные мазки, а сами животные были тщательно обмеряны и взвешены. Ещё одной задачей была установка спутниковых передатчиков. На 11 животных установили метки, которые позволят прослеживать перемещения животных до следующей линьки, - отметил Сакен Дилдахмет.
Напомним, что Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана.
Независимый экологический обозреватель отметил, что работы велись с научно-исследовательского судна «Алина», которое 31 октября вышло в плавание из порта Баутино и двинулось в сторону северо-восточной части Каспийского моря.
- Во время следования судна сотрудники ИПЭЭ РАН проводили попутные учёты встреч каспийского тюленя. При хорошей погоде на верхней палубе всё светлое время суток стояли один-два наблюдателя и фиксировали встречи с тюленеями. Некоторых удавалось сфотографировать. Важнейшей задачей работ был отлов живых каспийских тюленей, который проводили на шалыгах – участках морского дна, которые оголяются из-за очень низкого уровня воды и образуют небольшие песчаные косы. Шалыги используются каспийскими тюленями для отдыха. В первый заход удалось отловить четыре тюленя. Но несколько дней спустя, при второй попытке, улов был значительно больше – девять особей. Все отловленные тюлени транспортировались на НИС «Алина», где и проводились все дальнейшие работы, - написал он.
Сакен Дилдахмет сообщил, что программа исследований каспийского тюленя масштабна, и предполагает комплексное исследование здоровья животных, биологии и экологии вида.
- Для этого для различных исследований (токсикологических, гормональных, вирусологических, генетических) у тюленей были взяты образцы шерсти, крови, глазные и назальные мазки, а сами животные были тщательно обмеряны и взвешены. Ещё одной задачей была установка спутниковых передатчиков. На 11 животных установили метки, которые позволят прослеживать перемещения животных до следующей линьки, - отметил Сакен Дилдахмет.
Напомним, что Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана.