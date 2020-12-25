Департамент экологии Мангистау устанавливает источник едкого химического запаха в воздухе

Иллюстративное фото
По словам Руслана Тукенова, резкий запах в воздухе появился еще днем.
- Наша лаборатория и РГП «Казгидромет» работают. Пока не можем установить источник. О результатах проверки сообщим позже, - сказал Руслан Тукенов.
Напомним, что жители Актау сообщают в социальных сетях о резком запахе в воздухе.
- Наша лаборатория и РГП «Казгидромет» работают. Пока не можем установить источник. О результатах проверки сообщим позже, - сказал Руслан Тукенов.
Напомним, что жители Актау сообщают в социальных сетях о резком запахе в воздухе.