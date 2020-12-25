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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:44

Просмотров: 1317

Департамент экологии Мангистау устанавливает источник едкого химического запаха в воздухе

Лаборатории департамента экологии и РГП «Казгидромет» пытаются установить источник химического запаха в воздухе Актау. Об этом заявил директор департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов.

Иллюстративное фото
По словам Руслана Тукенова, резкий запах в воздухе появился еще днем.

- Наша лаборатория и РГП «Казгидромет» работают. Пока не можем установить источник. О результатах проверки сообщим позже, - сказал Руслан Тукенов.

Напомним, что жители Актау сообщают в социальных сетях о резком запахе в воздухе.



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Комментарии ( 1 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 23:07
Ищите и обязательно найдите, это дело вашей чести, в конце концов! Фраза "показатели воздуха в норме" будет означать вашу низкую профпригодность, следовательно бесполезность на занимаемых должностях.
ПС Кстати, где эти дорогущие дроны, которые закупались, якобы для мониторинга?
 
 

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