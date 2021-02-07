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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:02

Просмотров: 1030

В Ассоциации практикующих экологов высказались о стройке на Бозжыре

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) проекта строительства на Бозжыре изучили в Ассоциации практикующих экологов. Об ошибках в документе рассказала Лаура Маликова, председатель правления ассоциации.

Лаура Маликова. Фото из архива Lada.kz
Председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова выступила с критикой раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» рабочего проекта «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области». По её словам, проработка ОВОС не соответствует требованиям Экологического кодекса и «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду».

- Не указан требуемый объем воды на период эксплуатации. Предусматривается строительство бассейна, а это немалый объем воды. Также не указывается, куда будет сбрасываться вода после канализационного очистного сооружения. Согласно инструкции, в ОВОС проект уже должен быть составлен детально, но в представленном документе деталей нет, - сообщила Лаура Маликова.

Она добавила, что в представленном ОВОС не предусмотрено решение санитарных проблем, которые могут возникнуть из-за сброса канализационных вод. В документе не указано влияние линейных коммуникаций и ничего не говорится про строительство дорог, несмотря на то, что они оказывают на окружающую среду наибольшее влияние.

- Далее акустическое воздействие. Вы не проводите расчеты шумового воздействия в ходе строительства. По проекту у вас предусматривается вертолетная площадка, но нет ни слова о том, как вибрации и шум от вертолета повлияют на окружающую среду. Нет расчетов рекреационной нагрузки, хотя в период эксплуатации там будут одновременно находиться 125 человек, - высказалась Лаура Маликова.

В заключение она предложила отправить проект на доработку, а затем повторно вынести на общественные слушания.

Напомним, проект ОВОС обсуждали на общественных слушаниях вчера, 5 февраля.



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Комментарии ( 7 )

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555777 (Посетители) Сегодня, 14:17
Все что вы говорите это пустой разговор, Лед тронулся остановить не получится)))
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 13:42
Наши экологи (см. фото) значительнее симпатичней европейских, например Греты Таумберг

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • ЁмоЁ
  • elek
  • Сергей Владимиров
 Феникс (Посетители) Сегодня, 13:00
Цитата: «проект на доработку»
ХВАТИТ МОРЧИТЬ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ!
То, что мы получим от туризма точно, так это:
- Горы мусора, загрязнение природной среды, уничтожение фауны.
- Рост цен на товары и услуги (удел всех туристических зон).
-Проблемы взаимоотношений тех кто получает доход, и тех кто только испытывает от туризма дискомфорт.
 
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  • elek
  • ЁмоЁ
  • Феникс
  • Сергей Владимиров
 valesa (Посетители) Сегодня, 12:47
из-за сброса канализационных вод. В документе не указано влияние линейных коммуникаций и ничего не говорится про строительство дорог, несмотря на то, что они оказывают на окружающую среду наибольшее влияние.

Вы понимаете, какое неуважение, мягко говоря, этим "проектом от фонаря" проявлено к местным- чиновникам, специалистам, народу в конце концов! Проект готовился как презентация на общественное слушанье, на минуточку, важное мероприятие, от которого зависит быть или не быть проекту! И что мы там видим? Ничего,от нас просто отмахнулись. А вопросы остались-откуда и как вода, свет, канализация, дороги? В заповеднике вертолетная площадка...Фламинго снимать нельзя, а вертолеты можно?. Мне кажется, прокуратура с экологами имеют честь проявить патриотизм к родной земле и предотвратить это безобразие.
 
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  • Ну Ну
  • Феникс
  • Сергей Владимиров
 valesa (Посетители) Сегодня, 12:28
Цитата: Галина63
нужно просто Запретить этот проект.

Если в строительстве этой беды заинтересованы небожители, то "просто" запретить не получится. Вспомните хотя бы отель Ривьеру и остальную застройку берега, вместе с коттеджами на самом краю обрыва. А потом и Скальную тропу. Сколько было обещаний и клятв! И что!? Если уж кто-то захотел, то будут пробивать тему и изворачиваться до конца. А вот создать посредством Закона условия, с которыми связываться тот еще геморрой, это можно. Экологи, прокуратура, суды один за другим - это те рычаги, которыми можно управлять наглыми пришельцами.Но это всё в идеальном мире. А у наших всегда найдется карман, в котором Закон потеряет силу.
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:24
Не нужно отправлять на доработку, нужно просто Запретить этот проект. Нарушение начинается уже с его задумки.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:38
Цитата: "В заключение она предложила отправить проект на доработку, а затем повторно вынести на общественные слушания".
На доработку следует отправить и тех, кто разрешает осуществлять подобные проекты.
 
 

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