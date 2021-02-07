В Ассоциации практикующих экологов высказались о стройке на Бозжыре

Лаура Маликова. Фото из архива Lada.kz
Председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова выступила с критикой раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» рабочего проекта «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области». По её словам, проработка ОВОС не соответствует требованиям Экологического кодекса и «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду».
- Не указан требуемый объем воды на период эксплуатации. Предусматривается строительство бассейна, а это немалый объем воды. Также не указывается, куда будет сбрасываться вода после канализационного очистного сооружения. Согласно инструкции, в ОВОС проект уже должен быть составлен детально, но в представленном документе деталей нет, - сообщила Лаура Маликова.
Она добавила, что в представленном ОВОС не предусмотрено решение санитарных проблем, которые могут возникнуть из-за сброса канализационных вод. В документе не указано влияние линейных коммуникаций и ничего не говорится про строительство дорог, несмотря на то, что они оказывают на окружающую среду наибольшее влияние.
- Далее акустическое воздействие. Вы не проводите расчеты шумового воздействия в ходе строительства. По проекту у вас предусматривается вертолетная площадка, но нет ни слова о том, как вибрации и шум от вертолета повлияют на окружающую среду. Нет расчетов рекреационной нагрузки, хотя в период эксплуатации там будут одновременно находиться 125 человек, - высказалась Лаура Маликова.
В заключение она предложила отправить проект на доработку, а затем повторно вынести на общественные слушания.
Напомним, проект ОВОС обсуждали на общественных слушаниях вчера, 5 февраля.
- Не указан требуемый объем воды на период эксплуатации. Предусматривается строительство бассейна, а это немалый объем воды. Также не указывается, куда будет сбрасываться вода после канализационного очистного сооружения. Согласно инструкции, в ОВОС проект уже должен быть составлен детально, но в представленном документе деталей нет, - сообщила Лаура Маликова.
Она добавила, что в представленном ОВОС не предусмотрено решение санитарных проблем, которые могут возникнуть из-за сброса канализационных вод. В документе не указано влияние линейных коммуникаций и ничего не говорится про строительство дорог, несмотря на то, что они оказывают на окружающую среду наибольшее влияние.
- Далее акустическое воздействие. Вы не проводите расчеты шумового воздействия в ходе строительства. По проекту у вас предусматривается вертолетная площадка, но нет ни слова о том, как вибрации и шум от вертолета повлияют на окружающую среду. Нет расчетов рекреационной нагрузки, хотя в период эксплуатации там будут одновременно находиться 125 человек, - высказалась Лаура Маликова.
В заключение она предложила отправить проект на доработку, а затем повторно вынести на общественные слушания.
Напомним, проект ОВОС обсуждали на общественных слушаниях вчера, 5 февраля.