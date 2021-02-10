Видео с разметкой территории возле Бозжыры появилось в Сети

Кадры из видеоматериала
Ролик с разметкой на Бозжыре опубликовал Павел Худяков, житель Актау. На кадрах видно, что на землю нанесены линии белой краской.
С места разметки невооруженным взглядом видны «клыки».
- Мы находимся точно на месте будущего отеля. Вот такие тут изыскания, - сказал он на видео.
Напомним, недавно на Бозжыре вновь появилась строительная техника.
В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что отель планируют построить в четырёх километрах от скал.
Общественные слушания по вопросу строительства на Бозжыре, которые прошли 5 февраля, признали состоявшимися, несмотря на многочисленные ошибки в документе «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе».
С места разметки невооруженным взглядом видны «клыки».
- Мы находимся точно на месте будущего отеля. Вот такие тут изыскания, - сказал он на видео.
Напомним, недавно на Бозжыре вновь появилась строительная техника.
В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что отель планируют построить в четырёх километрах от скал.
Общественные слушания по вопросу строительства на Бозжыре, которые прошли 5 февраля, признали состоявшимися, несмотря на многочисленные ошибки в документе «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе».