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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:58

Просмотров: 858

Видео с разметкой территории возле Бозжыры появилось в Сети

В социальных сетях появился ролик, на котором видна разметка белой краской на месте планируемого туристического объекта. Видео опубликовал житель Актау Павел Худяков, организатор экологических туров по Мангистау.

Кадры из видеоматериала
Ролик с разметкой на Бозжыре опубликовал Павел Худяков, житель Актау. На кадрах видно, что на землю нанесены линии белой краской.

С места разметки невооруженным взглядом видны «клыки».

- Мы находимся точно на месте будущего отеля. Вот такие тут изыскания, - сказал он на видео.



Напомним, недавно на Бозжыре вновь появилась строительная техника.

В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что отель планируют построить в четырёх километрах от скал.

Общественные слушания по вопросу строительства на Бозжыре, которые прошли 5 февраля, признали состоявшимися, несмотря на многочисленные ошибки в документе «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе».



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Комментарии ( 2 )

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  • leo529
 Око (Посетители) Сегодня, 15:53
Erlan84,
мало того, ещё и Государству должны! )))

всё вижу
 
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  • Сергей Владимиров
  • Юрий Спассков
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:19
Все продано, море продано, земля продано и все мы уже проданы!
 
 

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