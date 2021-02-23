Гниющие трупы, мусор и свастику в урочище Саура снял на видео Азамат Сарсенбаев

Кадр из видеоматериала
Видеоролик из ущелья Саура Азамат Сарсенбаев опубликовал на своих страницах в социальных сетях вчера, 22 февраля. На кадрах видно, что в окрестностях природного объекта скопился мусор и свидетельства пребывания человека.
— Разлагающиеся трупы животных, бесхозная инфраструктура, свастика, соседствующая с казахским орнаментом, мусор и трупная вонь... Уникальное озеро погибает. Скот ходит на водопой к единственному в Мангистау озеру, где проживают реликтовые болотные черепахи. Песчаный пляж, так необходимый пресноводным черепашкам для кладки яиц, вытаптывает скот. Берег и само урочище завалено навозом и обглоданными трупами животных, - написал Азамат Сарсенбаев в посте с видео.
По его словам, имеющаяся возле урочища инфраструктура сейчас находится в бесхозном состоянии и постепенно разрушается из-за действий вандалов.
— Вот во что превращаются уникальные места, где нет персонала, который следил бы за порядком и чистотой. Я борюсь за то, чтобы сохранить и приумножить, отдать туристические маршруты в доверительное управление, построить гармоничную инфраструктуру для удобства людей и обитателей этих мест. Пусть зарабатывают с помощью этих мест, но в то же время нужно обязать их следить за первозданной природой нашего края и оберегать её, - добавил Азамат Сарсенбаев.
Напомним, ранее ролик Азамата Сарсенбаева про фламинго стал вирусным. После этого он опубликовал видео с крупными стаями лебедей и уток.
— Разлагающиеся трупы животных, бесхозная инфраструктура, свастика, соседствующая с казахским орнаментом, мусор и трупная вонь... Уникальное озеро погибает. Скот ходит на водопой к единственному в Мангистау озеру, где проживают реликтовые болотные черепахи. Песчаный пляж, так необходимый пресноводным черепашкам для кладки яиц, вытаптывает скот. Берег и само урочище завалено навозом и обглоданными трупами животных, - написал Азамат Сарсенбаев в посте с видео.
По его словам, имеющаяся возле урочища инфраструктура сейчас находится в бесхозном состоянии и постепенно разрушается из-за действий вандалов.
— Вот во что превращаются уникальные места, где нет персонала, который следил бы за порядком и чистотой. Я борюсь за то, чтобы сохранить и приумножить, отдать туристические маршруты в доверительное управление, построить гармоничную инфраструктуру для удобства людей и обитателей этих мест. Пусть зарабатывают с помощью этих мест, но в то же время нужно обязать их следить за первозданной природой нашего края и оберегать её, - добавил Азамат Сарсенбаев.
Напомним, ранее ролик Азамата Сарсенбаева про фламинго стал вирусным. После этого он опубликовал видео с крупными стаями лебедей и уток.