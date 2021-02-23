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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:13

Просмотров: 1829

Гниющие трупы, мусор и свастику в урочище Саура снял на видео Азамат Сарсенбаев

Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео состояние экологии в урочище Саура. Роликом он поделился в социальных сетях.

Кадр из видеоматериала
Видеоролик из ущелья Саура Азамат Сарсенбаев опубликовал на своих страницах в социальных сетях вчера, 22 февраля. На кадрах видно, что в окрестностях природного объекта скопился мусор и свидетельства пребывания человека.

— Разлагающиеся трупы животных, бесхозная инфраструктура, свастика, соседствующая с казахским орнаментом, мусор и трупная вонь... Уникальное озеро погибает. Скот ходит на водопой к единственному в Мангистау озеру, где проживают реликтовые болотные черепахи. Песчаный пляж, так необходимый пресноводным черепашкам для кладки яиц, вытаптывает скот. Берег и само урочище завалено навозом и обглоданными трупами животных, - написал Азамат Сарсенбаев в посте с видео.

По его словам, имеющаяся возле урочища инфраструктура сейчас находится в бесхозном состоянии и постепенно разрушается из-за действий вандалов.

— Вот во что превращаются уникальные места, где нет персонала, который следил бы за порядком и чистотой. Я борюсь за то, чтобы сохранить и приумножить, отдать туристические маршруты в доверительное управление, построить гармоничную инфраструктуру для удобства людей и обитателей этих мест. Пусть зарабатывают с помощью этих мест, но в то же время нужно обязать их следить за первозданной природой нашего края и оберегать её, - добавил Азамат Сарсенбаев.



Напомним, ранее ролик Азамата Сарсенбаева про фламинго стал вирусным. После этого он опубликовал видео с крупными стаями лебедей и уток.



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Комментарии ( 5 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:30
Только фильмы ужасов снимать...В декорации и вкладывать не придется...все готово..И это очень и очень печально... unsmile
 
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smotritel (Посетители) Сегодня, 13:18
Приедут иностранцы, как постороят гостиницу в Бозжыре, они ведь на все культурные объекты захотят сЪездить, везде оставят деньги, за еду, ночлег и прочее. Поэтому сначала нужно вложиться, создать условия, чтобы иностранцы и наши могли ездить, отдыхать, просвещаться, а потом уже получать плоды. А так стыдно за культуру, за нас самих
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 13:09
Наверное опять государство виновато будет...
А захотят там отель какой построить, так сразу начнётся- сохраните природу, что останется нашим детям?!
Да свалки останутся нашим детям!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Неравнодушный
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:38
На земле нет более коварного,жестокого и злого зверя чем человек....
 
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  • malovdmitriy
 XLG (Посетители) Сегодня, 12:37
вопрос: а мусор вывозится? контейнеры стоят - вернее "чехол" от них, сами контейнеры почему то рядом. Мешки с собранным мусором. а почему не вывозят музор? или мусор не должны вывозить? тогда зачем контейнеры.

насчет разлагающихся трупов - так это природа. по степи везде так.

Думаете, если отдать в управление, то будут следить? не думаю, денюшку брать будут и все. все останется как есть, только нужно будет заплатить. А потом опять волонтеры бесплатно на уборку поедут. под девизом - сохраним сой край - и все уберут.

Надо в головы людей с детства вбивать, что природу береч надо. А то растут вредители и все. И ничего не изменится.

Вот я бы предложила по всему берегу сделать посты, и если увидет служащий, что мусор кинули или оставили, машинку записал, видео записал и передал ближайшему патрулю. И их поймали и штраф огромный выписали, а не копейки, и машину на штрафстоянку или развернули и заставили за своим мусором ехать и забирать. вот тогда может что и изменится.
 
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  • Pinochet
  • Неравнодушный
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:51
Цитата: "...в окрестностях природного объекта скопился мусор и свидетельства пребывания человека.

Это не "человеки" там пребывали, их надо называть по другому, но модератор не пропустит.
 
 

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