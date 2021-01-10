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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 286

Автор видео про лебедей и фламинго в Актау «добрался» до уток

Автор нашумевшего видео с фламинго Азамат Сарсенбаев запечатлел на видео огромную стаю диких уток.

Кадр видео
Азамату Сарсенбаеву удалось снять «островок» из диких уток в море возле Актау.

- Отрадно встречать в таких огромных количествах стаю диких уток у густонаселенного района нашего города, - поделился автор видеоролика.


Отметим, что ранее в Сети появилось другое видео с утками - тогда лодка протаранила стаю уток в Мангистау. Позже правоохранители нашли нарушителей. На них был наложен штраф.



Азамат Сарсенбаев стал широко известен благодаря видео с фламиного, которых он успел снять на видео в пригороде Актау.

В первый день нового года он снял крупную стаю лебедей на озере Караколь.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:27
Эти видео НАМНОГО лучше и интереснее, чем того человека с металлоискателем
Красавчег!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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