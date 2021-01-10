Автор видео про лебедей и фламинго в Актау «добрался» до уток

Кадр видео
Азамату Сарсенбаеву удалось снять «островок» из диких уток в море возле Актау.
Отметим, что ранее в Сети появилось другое видео с утками - тогда лодка протаранила стаю уток в Мангистау. Позже правоохранители нашли нарушителей. На них был наложен штраф.
Азамат Сарсенбаев стал широко известен благодаря видео с фламиного, которых он успел снять на видео в пригороде Актау.
В первый день нового года он снял крупную стаю лебедей на озере Караколь.
- Отрадно встречать в таких огромных количествах стаю диких уток у густонаселенного района нашего города, - поделился автор видеоролика.
Отметим, что ранее в Сети появилось другое видео с утками - тогда лодка протаранила стаю уток в Мангистау. Позже правоохранители нашли нарушителей. На них был наложен штраф.
Азамат Сарсенбаев стал широко известен благодаря видео с фламиного, которых он успел снять на видео в пригороде Актау.
В первый день нового года он снял крупную стаю лебедей на озере Караколь.