Про уродство: Выписан штраф давившим на лодке стаю уток на Каспии в Мангистау

- Призываем всех сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам, - говорится в сообщении ведомства.

На нарушителей, протаранивших стаю диких уток на лодке в Каспийском море, наложен штраф за нарушение режимов территориальных вод (моря) и внутренних вод страны по части 1 статьи 512 КоАП РК.Санкция предусматривает штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства - в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 80 месячных расчётных показателей (МРП).Напомним, лодка протаранила стаю уток в Мангистау. Позже правоохранители нашли нарушителей.