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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:31

Просмотров: 1423

Про уродство: Выписан штраф давившим на лодке стаю уток на Каспии в Мангистау

Давивших диких уток мужчин привлекли к ответственности, передаёт пресс-служба КНБ РК.

Кадр видео
На нарушителей, протаранивших стаю диких уток на лодке в Каспийском море, наложен штраф за нарушение режимов территориальных вод (моря) и внутренних вод страны по части 1 статьи 512 КоАП РК.

Санкция предусматривает штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства - в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 80 месячных расчётных показателей (МРП).

- Призываем всех сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам, - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, лодка протаранила стаю уток в Мангистау. Позже правоохранители нашли нарушителей.




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Комментарии ( 6 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:06
Почему лодку с мотором не конфисковали? Почему штраф такой маленький? Статей в законе много, выбрали самую лёгкую
 
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  • TU-154
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 17:49
Цитата: babe
И это все ?! То есть можно уничтожать....., а потом заплатить лишь 20 мрт и все ? Печаль

Ни чего удивительного!...
Коррумпированный Казахстан... money И власть имущая.

Это точно.
 
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  • Сухов.
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:45
Надо ещё и мелкое хулиганство на него повесить, неуважение к окружающим. Ст 434 КоАП РК.
 
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  • Rosov
  • Daulet201999
  • Сухов.
  • 618965450
 n92 (Посетители) Сегодня, 16:24
вот и все.
что еще говорить.
можно было уголовку повесить по ст. жестокое обращение с животными, чтоб таких ситуации не повторялось. но дело скорее всего "развели". Как и с тюленем.
интересно, кто выписал штраф - полицаи или КНБ(раз ее пресс служба дает коммент)...в общем "хорошо поработали" !
 
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  • Сухов.
 None None (Посетители) Сегодня, 16:18
Надо было за каждую пострадавшую
 
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  • Tankushka
  • ABCD
  • mer
  • Сухов.
  • 618965450
 babe (Посетители) Сегодня, 15:42
И это все ?! То есть можно уничтожать....., а потом заплатить лишь 20 мрт и все ? Печаль
 
 

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