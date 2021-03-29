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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 88

Тихой сапой к Бозжыре! Инвестор не ответил на вопросы экологов о проекте строительства

Обращение ассоциации «Экофорум Казахстана» и общественности по поводу строительства отеля на Бозжыре осталось без ответа. На встрече, организованной акиматом Мангистауской области, отсутствовали представители инвестора, несмотря на то, что мероприятие несколько раз переносили для того, чтобы они могли принять участие в обсуждении. Об этом сообщила Светлана Могилюк, председатель общественного объединения «ЭКОМ».

Фото Рашида Исмагилова
Встреча представителей ассоциации «Экофорум Казахстана» и инвестора, планирующего строительство на Бозжыре, состоялась 26 марта. Собрание организовал акимат Мангистауской области и, по словам Светланы Могилюк, хотя для удобства инвестора мероприятие переносили несколько раз, его представители так и не появились.

- Ответов на десять вопросов, которые были обозначены в нашем обращении, мы не получили. Более того, нам пытались внушить, что проекта как такового еще нет, он дорабатывается, там все учтут и вот потом... На что у нас возник вопрос: а по какому проекту была сделана оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проведены слушания? В итоге они все-таки сказали, что есть проект, есть ОВОС и он сейчас дорабатывается, но пока еще ответить на ваши вопросы мы не можем, - написала Светлана Могилюк в личном блоге.

Она добавила, что на замечания о нарушениях в проведении слушаний представители акимата сказали, что их проведение было необязательным.

- Это мы все как бы должны радоваться, что слушания вообще состоялись. Странная позиция представителя департамента экологии. И опять прозвучали нарекания в сторону дикого туризма, как будто отель решит все проблемы. А сейчас местные органы власти и природоохранные ведомства куда смотрят? Отель должен выполнить их работу? Странные надежды на предприятие, которое изначально ориентировано только на получение прибыли, - заключила эколог.

Как сообщила Светлана Могилюк, в настоящий момент «Экофорум Казахстана» ожидает от инвестора доработанный проект ОВОС, чтобы узнать, учли ли комментарии общественности и выводы общественной экспертизы. Свое мнение касательно ситуации на Бозжыре можно отправить представителям ассоциации на почтовый адрес msvgeo@gmail.com.



Напомним, в начале марта ассоциация юридических лиц «Экофорум Казахстана» объявила о начале общественной экспертизы по проекту «Рабочий проект «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области». Оценка воздействия на окружающую среду».



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