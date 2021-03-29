Тихой сапой к Бозжыре! Инвестор не ответил на вопросы экологов о проекте строительства

Фото Рашида Исмагилова
Встреча представителей ассоциации «Экофорум Казахстана» и инвестора, планирующего строительство на Бозжыре, состоялась 26 марта. Собрание организовал акимат Мангистауской области и, по словам Светланы Могилюк, хотя для удобства инвестора мероприятие переносили несколько раз, его представители так и не появились.
- Ответов на десять вопросов, которые были обозначены в нашем обращении, мы не получили. Более того, нам пытались внушить, что проекта как такового еще нет, он дорабатывается, там все учтут и вот потом... На что у нас возник вопрос: а по какому проекту была сделана оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проведены слушания? В итоге они все-таки сказали, что есть проект, есть ОВОС и он сейчас дорабатывается, но пока еще ответить на ваши вопросы мы не можем, - написала Светлана Могилюк в личном блоге.
Она добавила, что на замечания о нарушениях в проведении слушаний представители акимата сказали, что их проведение было необязательным.
- Это мы все как бы должны радоваться, что слушания вообще состоялись. Странная позиция представителя департамента экологии. И опять прозвучали нарекания в сторону дикого туризма, как будто отель решит все проблемы. А сейчас местные органы власти и природоохранные ведомства куда смотрят? Отель должен выполнить их работу? Странные надежды на предприятие, которое изначально ориентировано только на получение прибыли, - заключила эколог.
Как сообщила Светлана Могилюк, в настоящий момент «Экофорум Казахстана» ожидает от инвестора доработанный проект ОВОС, чтобы узнать, учли ли комментарии общественности и выводы общественной экспертизы. Свое мнение касательно ситуации на Бозжыре можно отправить представителям ассоциации на почтовый адрес msvgeo@gmail.com.
Напомним, в начале марта ассоциация юридических лиц «Экофорум Казахстана» объявила о начале общественной экспертизы по проекту «Рабочий проект «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области». Оценка воздействия на окружающую среду».
- Ответов на десять вопросов, которые были обозначены в нашем обращении, мы не получили. Более того, нам пытались внушить, что проекта как такового еще нет, он дорабатывается, там все учтут и вот потом... На что у нас возник вопрос: а по какому проекту была сделана оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проведены слушания? В итоге они все-таки сказали, что есть проект, есть ОВОС и он сейчас дорабатывается, но пока еще ответить на ваши вопросы мы не можем, - написала Светлана Могилюк в личном блоге.
Она добавила, что на замечания о нарушениях в проведении слушаний представители акимата сказали, что их проведение было необязательным.
- Это мы все как бы должны радоваться, что слушания вообще состоялись. Странная позиция представителя департамента экологии. И опять прозвучали нарекания в сторону дикого туризма, как будто отель решит все проблемы. А сейчас местные органы власти и природоохранные ведомства куда смотрят? Отель должен выполнить их работу? Странные надежды на предприятие, которое изначально ориентировано только на получение прибыли, - заключила эколог.
Как сообщила Светлана Могилюк, в настоящий момент «Экофорум Казахстана» ожидает от инвестора доработанный проект ОВОС, чтобы узнать, учли ли комментарии общественности и выводы общественной экспертизы. Свое мнение касательно ситуации на Бозжыре можно отправить представителям ассоциации на почтовый адрес msvgeo@gmail.com.
Напомним, в начале марта ассоциация юридических лиц «Экофорум Казахстана» объявила о начале общественной экспертизы по проекту «Рабочий проект «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области». Оценка воздействия на окружающую среду».
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