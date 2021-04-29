Аральское море-2: Экологи рассказали о рисках прокладки каналов на северо-востоке Каспия

Иллюстративное фото с сайта компании NCOC
Казахстанские экологи подвергли критике позицию Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в отношении проекта прокладки судоходных каналов в северо-восточной части акватории Каспийского моря, сообщает сайт liter.kz. Углубление дна моря может привести к понижению уровня воды в Каспии.
В настоящий момент в зоне деятельности компании NCOC находятся месторождения Кашаган, Кайран и Актоты. Работа на них ведется в рамках Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию (СРПСК), которое в 1997 году подписали две стороны – Казахстан и международный консорциум крупных нефтегазовых компаний. В этот консорциум вошли: «КазМунайГаз», Impex, Shell, Exxon Mobil, CNPC, Total и Eni.
Таким образом, доля Казахстана, согласно СРПСК, составляет менее четверти от общего объема добычи.
Проект NCOC включает в себя прокладку двух каналов протяженностью 56 километров и шириной от 80 до 115 метров. Они будут расположены неподалеку от месторождения Кашаган, и для их создания придется снять более 18 миллионов кубических метров грунта на площади 29 миллионов квадратных метров. По некоторым данным, завершить проект планируют до осени 2022 года.
Некоторые СМИ сообщали, что государственные органы не проводили общественные слушания по данному проекту с участием всех заинтересованных сторон. Известно лишь о слушаниях, которые провела сама компания NCOC. По данным новостных изданий, на них в обсуждении участвовало всего около ста человек.
Ряд экологов, гражданских активистов и защитников природы полагает, что нарушение сформировавшегося грунта на дне Каспия уничтожит на определенной площади бентос, которым кормятся рыбы, что оставит без еды рыб и других морских животных. Это повлияет на всю экосистему водоема. По словам Лауры Маликовой, председателя правления Ассоциации практикующих экологов Казахстана, необходимо провести более тщательное исследование, которое поможет минимизировать неизбежные последствия такого проекта.
- Проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) сделали по заказу компании NCOC. Значит, у проектировщика есть финансовая зависимость от заказчика. Мы эту проблему отмечали: когда проекты делают по заказу, обычно данные бывают необъективными. Важно провести независимые исследования, независимую оценку. Ее могли бы провести научные организации. Наше Правительство или Министерство экологии должно профинансировать эти исследования, прежде чем давать положительное заключение государственной экспертизы. Очень много нареканий по проведению экспертизы. Как проводили – очень большой вопрос. Госорганы не раскрывают, какие там были замечания. Сказали обобщенно, что были замечания и они их устранили. Это системная проблема — то, что государственные институты слабые! — поделилась мнением Лаура Маликова.
По ее словам, возможно, такая проблема отчасти возникла из-за недостаточной квалификации ответственных лиц в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.
- Есть проблема кадрового голода на госслужбе. Эти моменты потом негативно отражаются на работе. Сейчас там – в Минэкологии – работают вчерашние студенты, у которых нет опыта на производстве. Как они могут проверить проектировщиков с 10-летним опытом работы? Чтобы стать экспертом в Минэкологии, мы считаем, у человека должен быть производственный опыт, опыт работы экологом. Они должны быть более компетентными, чем проектировщики. Тогда они смогли бы увидеть, где проектировщик схитрил, где есть ошибки, — объяснила Маликова.
Как заявил Арман Хайруллин, руководитель экологического общественного фонда «Атамекен – Эко», нужно было заняться вопросом нефтедобычи на Каспии гораздо раньше.
- Бить в колокола немного поздновато. Дело в том, что надо было вообще запрещать нефтедобычу на море. Конечно, это будет экологически неблагоприятно. Каналы, конечно, будут возмутителем спокойствия, губителем бентоса, планктона, это чревато временными стрессами. Я был в экспертной комиссии. Общественность против, но госорганы – решающие, не слушают общественность. Все ведь подчиняются верхам, а верхи хотят смотреть на экономическую выгоду, потому что страна на этом ведь и держится – на «нефтяной игле», — сказал Арман Хайруллин.
Он дал понять, что текущее положение Казахстана невыгодно, и в случае, если страна нарушит международное соглашение и инвесторы обратятся в международные арбитражные инстанции, они будут в выигрыше, а Казахстану предстоит выплачивать компенсации. Но в случае крупной аварии иски будут еще серьезнее. Подать в суд могут как прибрежные страны, так и международные организации.
Журналист и активист Бигельды Габдуллин с единомышленниками разместил петицию, призывающую остановить углубление дна Каспия.
- Мы подробно изучили проект, который определит судьбу моря на следующие 30 лет, и заявляем: стратегия консорциума NCOC и министерства энергетики является губительной для флоры и фауны Каспийского моря. Компания NCOC, министерство экологии и министерство энергетики игнорируют прямую угрозу экологии Казахстана, — указано в петиции.
В ней подписавшиеся просят власти провести общественные слушания, присвоить Каспийскому морю статус особо охраняемой территории национального значения, наложить мораторий на любые работы по углублению дна, осушению или иные инфраструктурные действия, способные нанести вред экологии.
- Территории, на которых будут вестись работы, являются историческими местами обитания рыб и пересечением путей миграции. Рыба уже сейчас уходит из бассейна реки Жайык. При этом, важно отметить, что каналы постоянно будет засыпать илом, соответственно их необходимо на системной основе обслуживать. Это в свою очередь будет системно нарушать тишину заповедных зон, тем самым отрицательно влияя на флору и фауну прибрежных зон, — написано в петиции.
С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.
Активисты указывают на то, что уровень воды в Каспии падает и без техногенного вмешательства. Начиная с 1996 года, он понижается примерно на семь сантиметров в год, как сообщается в исследовании Американского геофизического общества. Специалисты общества полагают, что обмеление моря продолжится, и именно в северной и восточной его частях.
В 2020 году в журнале Nature Communications Earth & Environment вышла публикация, в которой сказано, что к 2100 году уровень Каспийского моря упадет на 9-18 метров. По прогнозам авторов статьи, площадь морского бассейна сократится на 23-34%. Экологи предрекают Каспию такую же судьбу, какая уже постигла Аральское море.
Напомним, ранее общественные деятели Казахстана обратились к министру экологии, геологии и природопользования с требованием отменить проект прокладки морских судоходных каналов в северо-восточной части акватории Каспийского моря.
В настоящий момент в зоне деятельности компании NCOC находятся месторождения Кашаган, Кайран и Актоты. Работа на них ведется в рамках Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию (СРПСК), которое в 1997 году подписали две стороны – Казахстан и международный консорциум крупных нефтегазовых компаний. В этот консорциум вошли: «КазМунайГаз», Impex, Shell, Exxon Mobil, CNPC, Total и Eni.
Таким образом, доля Казахстана, согласно СРПСК, составляет менее четверти от общего объема добычи.
Проект NCOC включает в себя прокладку двух каналов протяженностью 56 километров и шириной от 80 до 115 метров. Они будут расположены неподалеку от месторождения Кашаган, и для их создания придется снять более 18 миллионов кубических метров грунта на площади 29 миллионов квадратных метров. По некоторым данным, завершить проект планируют до осени 2022 года.
Некоторые СМИ сообщали, что государственные органы не проводили общественные слушания по данному проекту с участием всех заинтересованных сторон. Известно лишь о слушаниях, которые провела сама компания NCOC. По данным новостных изданий, на них в обсуждении участвовало всего около ста человек.
Ряд экологов, гражданских активистов и защитников природы полагает, что нарушение сформировавшегося грунта на дне Каспия уничтожит на определенной площади бентос, которым кормятся рыбы, что оставит без еды рыб и других морских животных. Это повлияет на всю экосистему водоема. По словам Лауры Маликовой, председателя правления Ассоциации практикующих экологов Казахстана, необходимо провести более тщательное исследование, которое поможет минимизировать неизбежные последствия такого проекта.
- Проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) сделали по заказу компании NCOC. Значит, у проектировщика есть финансовая зависимость от заказчика. Мы эту проблему отмечали: когда проекты делают по заказу, обычно данные бывают необъективными. Важно провести независимые исследования, независимую оценку. Ее могли бы провести научные организации. Наше Правительство или Министерство экологии должно профинансировать эти исследования, прежде чем давать положительное заключение государственной экспертизы. Очень много нареканий по проведению экспертизы. Как проводили – очень большой вопрос. Госорганы не раскрывают, какие там были замечания. Сказали обобщенно, что были замечания и они их устранили. Это системная проблема — то, что государственные институты слабые! — поделилась мнением Лаура Маликова.
По ее словам, возможно, такая проблема отчасти возникла из-за недостаточной квалификации ответственных лиц в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.
- Есть проблема кадрового голода на госслужбе. Эти моменты потом негативно отражаются на работе. Сейчас там – в Минэкологии – работают вчерашние студенты, у которых нет опыта на производстве. Как они могут проверить проектировщиков с 10-летним опытом работы? Чтобы стать экспертом в Минэкологии, мы считаем, у человека должен быть производственный опыт, опыт работы экологом. Они должны быть более компетентными, чем проектировщики. Тогда они смогли бы увидеть, где проектировщик схитрил, где есть ошибки, — объяснила Маликова.
Как заявил Арман Хайруллин, руководитель экологического общественного фонда «Атамекен – Эко», нужно было заняться вопросом нефтедобычи на Каспии гораздо раньше.
- Бить в колокола немного поздновато. Дело в том, что надо было вообще запрещать нефтедобычу на море. Конечно, это будет экологически неблагоприятно. Каналы, конечно, будут возмутителем спокойствия, губителем бентоса, планктона, это чревато временными стрессами. Я был в экспертной комиссии. Общественность против, но госорганы – решающие, не слушают общественность. Все ведь подчиняются верхам, а верхи хотят смотреть на экономическую выгоду, потому что страна на этом ведь и держится – на «нефтяной игле», — сказал Арман Хайруллин.
Он дал понять, что текущее положение Казахстана невыгодно, и в случае, если страна нарушит международное соглашение и инвесторы обратятся в международные арбитражные инстанции, они будут в выигрыше, а Казахстану предстоит выплачивать компенсации. Но в случае крупной аварии иски будут еще серьезнее. Подать в суд могут как прибрежные страны, так и международные организации.
Журналист и активист Бигельды Габдуллин с единомышленниками разместил петицию, призывающую остановить углубление дна Каспия.
- Мы подробно изучили проект, который определит судьбу моря на следующие 30 лет, и заявляем: стратегия консорциума NCOC и министерства энергетики является губительной для флоры и фауны Каспийского моря. Компания NCOC, министерство экологии и министерство энергетики игнорируют прямую угрозу экологии Казахстана, — указано в петиции.
В ней подписавшиеся просят власти провести общественные слушания, присвоить Каспийскому морю статус особо охраняемой территории национального значения, наложить мораторий на любые работы по углублению дна, осушению или иные инфраструктурные действия, способные нанести вред экологии.
- Территории, на которых будут вестись работы, являются историческими местами обитания рыб и пересечением путей миграции. Рыба уже сейчас уходит из бассейна реки Жайык. При этом, важно отметить, что каналы постоянно будет засыпать илом, соответственно их необходимо на системной основе обслуживать. Это в свою очередь будет системно нарушать тишину заповедных зон, тем самым отрицательно влияя на флору и фауну прибрежных зон, — написано в петиции.
С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.
Активисты указывают на то, что уровень воды в Каспии падает и без техногенного вмешательства. Начиная с 1996 года, он понижается примерно на семь сантиметров в год, как сообщается в исследовании Американского геофизического общества. Специалисты общества полагают, что обмеление моря продолжится, и именно в северной и восточной его частях.
В 2020 году в журнале Nature Communications Earth & Environment вышла публикация, в которой сказано, что к 2100 году уровень Каспийского моря упадет на 9-18 метров. По прогнозам авторов статьи, площадь морского бассейна сократится на 23-34%. Экологи предрекают Каспию такую же судьбу, какая уже постигла Аральское море.
Напомним, ранее общественные деятели Казахстана обратились к министру экологии, геологии и природопользования с требованием отменить проект прокладки морских судоходных каналов в северо-восточной части акватории Каспийского моря.